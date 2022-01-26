На церемониях в ЗАГСах Мурманской области могут запретить присутствие гостей

В мэрии заполярной столицы "КП"-Мурманск" сообщили, что вопрос о том, как быть с гостями, еще решается. Фото: Администрация города Мурманска
Из-за непростой ситуации по коронавирусу в ЗАГСах региона могут ввести ограничение по числу гостей на торжественных церемониях или вовсе запретить им присутствовать.
- Органы местного самоуправления сами будут принимать решение о возможном количестве гостей на торжественных регистрациях или запрете на их присутствие в зависимости от складывающейся в муниципалитете эпидемиологической обстановки и уровня заболеваемости среди сотрудников ЗАГСа, - отметили в региональном министерстве юстиции.
В мэрии заполярной столицы "КП"-Мурманск" сообщили, что вопрос о том, как быть с гостями, еще решается.
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