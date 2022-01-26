На церемониях в ЗАГСах Мурманской области могут запретить присутствие гостей

В мэрии заполярной столицы "КП"-Мурманск" сообщили, что вопрос о том, как быть с гостями, еще решается. Фото: Администрация города Мурманска

Из-за непростой ситуации по коронавирусу в ЗАГСах региона могут ввести ограничение по числу гостей на торжественных церемониях или вовсе запретить им присутствовать.

- Органы местного самоуправления сами будут принимать решение о возможном количестве гостей на торжественных регистрациях или запрете на их присутствие в зависимости от складывающейся в муниципалитете эпидемиологической обстановки и уровня заболеваемости среди сотрудников ЗАГСа, - отметили в региональном министерстве юстиции.

В мэрии заполярной столицы "КП"-Мурманск" сообщили, что вопрос о том, как быть с гостями, еще решается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области выделили 118 миллионов рублей на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты назначает и выдает лечащий врач во время осмотра (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru