«Товарищ медведь, уходи!»: В Териберке сотрудники ДПС разбудили туристов, рядом с которыми бродил медведь

После этой истории туристов в Териберке предупреждают – будьте внимательны. Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp

Сладкий сон в палатках на свежем воздухе туристов, которые решили провести длинные выходные в честь Дня России в Териберке, прервал голос из громкоговорителя. Он призывал людей поскорее собирать вещи и уходить, ведь рядом бродит медведь.

К косолапым соседям жители Териберки привыкли. Этот тот край, где люди отвоевали себе совсем немного места – село легко обойти пешком меньше чем за час. Все остальное – безлесные просторы. А еще много лет в Териберке была огромная свалка из-за проблем с вывозом мусора. И для медведей это была вкусная столовая. Даже когда в 2019 года свалку ликвидировали, хищники не ушли далеко от людей.

Вот уже второй год подряд на въезде в населенный пункт встречают медведицу с тремя малышами (правда, сейчас их так не назовешь – каждый весит под центнер). В июле прошлого года медведица случайно прошлась по туристке из Сергиева Посада – человек и зверь просто не заметили друг друга.

После этой истории туристов в Териберке предупреждают: будьте внимательны! Но встречи избежать не удалось.

В два часа ночи 14 июня светило солнце – как-никак в Мурманской области самый разгар полярного дня. Кто-то из туристов уже видел седьмой сон, кто-то гулял, наслаждаясь местными красотами. И в это время раздалось: «Товарищ медведь, уходи!».

- Выражаем благодарность сотрудникам ДПС Териберки, которые провели эвакуацию туриста от водопада и разбудили нас, предупредили, что рядом медведь. Просьба воздержаться от оскорблений в адрес туристов: мусор после себя не оставили, ни один медведь не пострадал, разошлись друзьями, - написали туристы в паблике «Мурманск ДТП ЧП».

Хотя, что уж скрывать, адреналина всем хватило. Пусть мишка был вежливым и близко к палаткам не подошел, но кто знает, как бы все сложилось, если бы не сотрудники ДПС. Вдруг косолапый оказался бы голодным?

- Мы гуляли с детьми, пошли уже домой, но на пути встретился мишка! Нам повезло, что рядом оказались сотрудники ДПС, которые сопроводили нас до поселка, - рассказала туристка из Москвы Елена Аристархова.

- Сейчас в лесах голодно, грибов и ягод нет. Поэтому медведи выходят к людям. Их привлекает запах еды туристов, а также отходов. Поэтому и еду, и отходы надо обязательно прятать, не оставлять снаружи палатки, упаковывать так, чтобы запах был меньше, - рассказали в минприроды региона.

В июле в Териберке состоится традиционный фестиваль, на который приедет много туристов. Поэтому нелишним будет запомнить, как вести себя при встрече с косолапым.

КОНКРЕТНО

Как вести себя в месте обитания медведя

- Всегда держите пищу подальше от медведей. Никогда не кормите медведя: он быстро наглеет, начинает требовать пищи, нападает на людей, и его судьба – только срочная ликвидация.

- Туристы и дачники, не бросайте отходы где попало - так вы привлекаете медведей!

- Никогда не приближайтесь к медведю, даже если он ведет себя «дружелюбно»!

- Если вы увидели медведя первым и имеете возможность его обойти, оставаясь незамеченным, - сделайте это и не испытывайте судьбу. Никогда не навязывайте медведю свое общество!

- Никогда не убегайте от приближающегося медведя, если не уверены, что успеете добежать до безопасного места. Медведь, даже очень упитанный, развивает скорость до 60 км/час. Для медведя убегающий человек превращается в жертву, а жертву будут преследовать уже с хищнической целью.

- Не будите и не пытайтесь напугать спящего медведя: испуг инициирует нападение. Постарайтесь тихо удалиться.

- Не берите с собой не обученных собак. Испугавшаяся медведя собака приведет его к вам.

- Уходя на маршрут, оставляйте свои контрольные данные в МЧС или хотя бы у друзей.

- Если медведь находится рядом с вами, шумите! Несколько лет назад туристы в Умбе испугали хищника песней про зайцев из фильма «Бриллиантовая рука».

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