В Мурманске спасают родившегося в машине котенка

Малышку Лиссу спасли и выхаживают. Фото: vk.com/dobrovmurmanske

С какими только проблемами не сталкиваются зооволонтеры. Иногда им приходится решать задачи повышенной сложности, например, отмывать попавших в мазут собак. На этой неделе добрые северяне спасали котенка, мама которого решила, что двигатель машины - отличный вариант роддома.

Житель Мурманска услышал доносящиеся из своего автомобиля звуки, заглянул под капот и понял, что там есть кошкам с малышами.

- Одного мертвого малыша достал владелец авто, одного живого котенка нам удалось добыть из авто самим, но был риск, что под двигателем есть еще малыши, как быть?! К счастью, Юлианна, опытный волонтер, попросила своего друга Василия помочь нам. Вася появился стремительно, как супермен, залез под авто, что-то покрутил, и выдал вердикт: котят там больше нет, - сообщила волонтер Лиза Титова.

Поймать маму-кошку так и не получилось, поэтому мурманчане сами выхаживают котенка, которую назвали Лисса. Прогноз, выживет ли малышка, пока осторожный - она очень слаба.

Узнать о судьбе котенка и как помочь другим животным, можно в "Группа волонтёров Лизы Титовой".

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