"Я принял решение остаться с вами": Краб Юра из Мурманской области уверен, что его не съедят

Краб Юра стал живой достопримечательностью стенда про Мурманскую область. Фото: правительство Мурманской области

На полях Петербургского международного экономического форума, который прошел со 2 по 5 июня, был представлен стенд Мурманской области. Он собрал много зрителей, в том числе благодаря живому талисману Заполярья - большому камчатскому крабу Юре.

Посмотреть на Юру приходили многие гости ПМЭФ-2021. Фото: правительство Мурманской области

Все дни форума он жил в аквариуме и даже предсказал итог хоккейного матча Россия - Канада (увы, чуйка морского обитателя подвела).

Юра оказался настоящим любимчиком гостей ПМЭФ-2021 и... завел аккаунт в Instagram, обозначив себя как участника делегации Мурманской области и эксперта по инвестициям.

- На ПМЭФ-21 познакомился со многими известными и интересными людьми. Никас Сафронов рассказал, что уже много раз приезжал в Мурманскую область. Жаль, что не встречались раньше, но уверен, что это не последняя наша встреча. Никас, ждем вас снова в Мурманске! - "написал" краб Юра в своем аккаунте.

Живой талисман живо обсуждали в сети. И один из самых популярных вопросов-комментариев был в духе: "И что, съели уже?". Устав от домыслов, Юра решил сам рассказать о своей судьбе.

- Многие спрашивали: что же дальше? Море, аквариум, ужин? Я принял решение остаться с вами. Совсем скоро вернусь домой. Месяц поживу у друзей, а потом - в Териберку, - такая информация появилась в Instagram-аккаунте Юры.

В Териберке для краба построят дом. Так что к местным достопримечательностям добавится еще одна. Кстати, в августе в Мурманской области впервые откроется любительский лов краба.

А пока Юра рассуждает о дальнейшей жизни и мечтает, что по аналогии с Jurassic Park в Заполярье появится "Юрасик-парк". А еще размышляет, не попытаться ли ему еще раз побывать новым осьминогом Паулем?

- Теперь вот рассуждаю насчет Евро: стоит мне что-то предсказывать или нет? Как думаете?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область оказалась ближе к концу демографического рейтинга. Эксперты изучили уровень рождаемости в регионах (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru