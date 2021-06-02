Делегация из Мурманской области привезла на Петербургский международный экономический форум живого краба

Стенд с дарами моря расскажет о разнообразии биоресурсов Мурманской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

2 июня в Санкт-Петербурге начался Петербургский международный экономический форум, на котором работает делегация из Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом.

Как мы сообщали ранее, на полях форума будет представлен стенд нашего региона. В том числе, чтобы рассказать о богатстве даров заполярных море, участникам покажут живого камчатского краба. А августе этого года впервые в Мурманской области будет открыт любительский лов краба.

- Один из ключевых проектов, который представим на ПМЭФ уже завтра- это создание культурно-делового центра «Новый Мурманск», - сообщил Андрей Чибис.

В правительстве региона отмечают, что все это поможет привлечь в Заполярье дополнительные инвестиции.

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