Мурманская область оказалась ближе к концу демографического рейтинга

Первое место в рейтинге заняла Чеченская Республика. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперты федерального проекта «Трезвая Россия» составили «Демографический рейтинг регионов - 2021».

- В качестве основы были выбраны наиболее важные критерии для изучения как естественной рождаемости, так и тех социальных факторов, которые позитивно или негативно влияют на степень прироста или убыли населения в каждом субъекте Российской Федерации. Использовались 5 следующих критериев для каждого региона: «Рождаемость», «Прирост населения», «Число детей на 1 женщину», «Искусственное прерывание беременности» и «Уровень социального комфорта для рождаемости», - сообщили авторы исследования.

Первое место в рейтинге заняла Чеченская Республика. В топ-10 также вошли Республики Тыва, Ингушетия, Дагестан, Ненецкий АО и Ямало-Ненецкий АО, Республики Северная Осетия-Алания и Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Кабардино-Балкарская Республика. Мурманская область находится на 50 месте. Замыкает рейтинг Ленинградская область.

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