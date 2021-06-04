Краб Юра из Мурманской области не угадал с итогом матча Канада-Россия

Краб Юра стал символом Мурманской области на ПМЭФ-2021. Фото: правительство Мурманской области

2 июня начался Петербургский международный экономический форум, на котором работает делегация из Мурманской области. Она привезла с собой стенд про Заполярье и живого краба Юру.

Он стал неофициальным символом региона, а еще своеобразным оракулом. Перед хоккейным матчем Россия-Канада он мог предсказать победителя. Клешней Юра указал на нашу страну. Увы, ошибся: наша сборная проиграла канадцам в четвертьфинале со счетом 1:2 и не пробилась в полуфинал.

Видимо, до лавров осьминога Пауля Юре далеко. Фото: Матч.тв

Видимо, до лавров осьминога Пауля Юре далеко. Зато на его примере гости ПМЭФ-2021 смогу узнать о биоразнообразии Кольского полуострова.

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