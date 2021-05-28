«Лосиная карта»-2021 Мурманской области: где больше всего водится сохатых

Больше всего рогатых обитает в Кольском районе – 3243 особи.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
«КП-Мурманск» уже составляла «медвежью карту» 2021 года, чтобы рассказать, в каких уголках Кольского полуострова можно чаще всего встретить косолапых. Но не только они опасны для людей. Водителям, например, надо глядеть в оба, чтобы не столкнуться на дороге с лосем. Поэтому мы составили еще и «лосиную карту».
«Лосиная карта»-2021
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Так, больше всего рогатых обитает в Кольском районе – 3243 особи, по данным министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области.
На втором месте по численности - Ловозерский район, где в этом году насчитывается 3069 животных, на третьем месте – Кандалакшский район (1178 особей).
В других муниципалитетах расклад такой:
Мончегорск с подведомственной территорией – 302 особи,
Оленегорск – 102 особи,
Печенгский район – 698 особей,
Апатиты с подведомственной территорией – 139 особей,
Терский район – 490 особей,
Кировск с подведомственной территорией – 347 особей,
Ковдорский район – 399 особей.
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