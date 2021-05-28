«Лосиная карта»-2021 Мурманской области: где больше всего водится сохатых

Больше всего рогатых обитает в Кольском районе – 3243 особи. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

«КП-Мурманск» уже составляла «медвежью карту» 2021 года, чтобы рассказать, в каких уголках Кольского полуострова можно чаще всего встретить косолапых. Но не только они опасны для людей. Водителям, например, надо глядеть в оба, чтобы не столкнуться на дороге с лосем. Поэтому мы составили еще и «лосиную карту».

«Лосиная карта»-2021 Фото: Антон ЗАБИРОВ

Так, больше всего рогатых обитает в Кольском районе – 3243 особи, по данным министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области.

На втором месте по численности - Ловозерский район, где в этом году насчитывается 3069 животных, на третьем месте – Кандалакшский район (1178 особей).

В других муниципалитетах расклад такой:

Мончегорск с подведомственной территорией – 302 особи,

Оленегорск – 102 особи,

Печенгский район – 698 особей,

Апатиты с подведомственной территорией – 139 особей,

Терский район – 490 особей,

Кировск с подведомственной территорией – 347 особей,

Ковдорский район – 399 особей.

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