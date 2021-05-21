Где в Мурманской области чаще всего можно встретить медведя

В 2016 году царей леса насчитали 936, в 2019-м - 994. Фото: Максим ШИПЕНКОВ

Сообщения от жителей Мурманской области, что они встретили медведя, поступают все чаще. Косолапые вышли из зимней спячки и бродят в поисках еды, при этом часто выходят к населенным пунктам, где прокормиться легче. Но и в лесу встретить хищника проще простого. "КП-Мурманск" изучила, где в Мурманской области риск столкнуться с медведем выше.

- Всего на Кольском полуострове, по данным за 2020 год, обитает 1118 особей бурого медведя, - сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Для сравнения, в 2016 году царей леса насчитали 936, в 2019-м - 994.

Самый медвежий район - Терский, здесь водится 150 особей. На втором месте идет Кандалакшский район - 142 мишки, на третьем месте - Кольский район (124).

По остальным уголкам Кольского полуострова обстановка такая: Кировск - 92 особи, Ковдорский район - 82 особи, Ловозерский район - 61 особь, Печенгский район - 57 особей, Мончегорск и его подведомственная территория - 52 особи, Оленегорск и подведомственная территория - 51 особь, Апатиты и подведомственная территория - 50 особей.

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