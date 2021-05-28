Сбивший лося на дороге Кандалакша-Алакуртти водитель получил штраф в 80 тысяч рублей

Кандалакшский районный суд удовлетворил исковые требования. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

23 июля 2019 года на дороге Кандалакша-Алакуртти водитель Hyundai сбил лося. После ДТП на мужчину подало иск в суд минприроды Мурманской области, которое захотело возместить причиненный ущерб охотничьим ресурсам.

- Во время движения водитель не учел интенсивность движения, особенности и состояние машины, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения, после чего столкнулся с лосем. Гибель животного произошла из-за столкновения с источником повышенной опасности – автомобилем под управлением ответчика, - отметили в пресс-службе мурманского областного суда.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, мужчина обязан возместить вред. Законодательство не освобождает от ответственности за причинение вреда имуществу по неосторожности, при этом появление лося на дороге не может быть отнесено к обстоятельствам непреодолимой силы, так как нет признаков чрезвычайности и непреодолимости. Отсутствие на участке дороги дорожного знака «Дикие животные» не освобождает водителя от обязанности соблюдать ПДД.

Оценив представленные доказательства, Кандалакшский районный суд удовлетворил исковые требования и взыскал с водителя штраф - 80 тысяч рублей.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

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