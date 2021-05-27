Топ-5 природных памятников в Мурманской области

Палкина губа находится на Белом море, рядом с детским оздоровительным лагерем "Гандвиг" и морским портом Витино. Фото: Правительство Мурманской области

Мы продолжаем знакомить вас с необычными местами Мурманской области. Мы уже рассказали про военные уголки, водопады, места для селфи. В этот раз - природные памятники, которые представляют собой региональную ценность.

Обратите внимание: на то эти места и назвали памятником, чтобы сохранить о них память на многие поколения. Здесь нельзя разводить костры, отламывать на память куски камней и совершенно противопоказано собирать травы, цветы и рубить деревья, ставить палатки. В этих местах чаще всего растет флора, которая занесена в Красную книгу Мурманской области. И посещать их можно только с разрешения минприроды. Тем не менее уникальность, необычность и красота этих мест достойны того, чтобы их посетить.

Лечебные грязи Палкиной губы

Палкина губа находится на Белом море, рядом с детским оздоровительным лагерем "Гандвиг" и морским портом Витино. Для местных жителей это, прежде всего, место зимней рыбалки. Ловят тут в основном беломорскую селедку. По весне сюда на льдинах приплывают сотни тюленей и морских зайцев. О целебных грязях Палкиной губы знали еще монахи Соловецкого монастыря. Говорят, что в годы Великой Отечественной войны эта грязь поставлялась в госпиталь, который был расположен недалеко от Кандалакши, для лечения ран. Она очень эффективна при лечении неврологических заболеваний, суставов, желудочно-кишечного тракта.

Криптограммовое ущелье

Это место может быть интересно для любителей горных походов, потому что расположено в Хибинах. Выйти к нему очень просто. Для этого надо доехать до моста через ручей Айкуайвенйокк, откуда по северному берегу ручья ведет по направлению к памятнику пешеходная тропа. Название ущелья взято по тому самому уникальному папоротнику, который растет в этом месте - криптограммы курчавой. Она занесена в Красную книгу Мурманской области. Само по себе место живописно: одна его сторона находится в горно-тундровой местности, другая - в ярко выраженном лесном поясе. Это место будет особо интересно для ученых-биологов и исследователей.

Аметисты мыса Корабль

Аметисты добывали здесь еще в 16 веке, но сейчас, увы, можно увидеть лишь отдельные жилы в скалах. Напомним, что собирать любые камни здесь нельзя - это природный памятник. Но полюбоваться удивительными сиреневыми прожилками в камнях, в скалах вдоль берега моря, конечно же можно. Добраться туда непросто: дорогу на Варзугу еще не до конца отремонтировали - желателен автомобиль на полном приводе с хорошим клиренсом. В этим месте можно увидеть старые шахты, в которых добывали аметисты, достойные перстней епископов - сейчас они поросли травой, но распознать вы их сможете. А настоящие аметисты можно купить в Мурманске. У нас на севере говорят "Аметист лихие думы отгоняет", а еще лечит от алкоголизма.

Аметисты добывали здесь еще в 16 веке, но сейчас, увы, можно увидеть лишь отдельные жилы в скалах. Фото: Правительство Мурманской области

Ёкостровское кинтище

Это место старого саамского погоста - становища, которое упоминается в древних преданиях, например, в "Богатыре из Воче-ламбины". Поговаривают, что остроконечные холмы рядом - это могилы шведских воинов, которые погибли в битве с саамским богатырем. Само Ёкостровское поселение не сохранилось, но на его месте осталась поляна, на которой ничего не растет уже больше двух тысяч лет. Добраться туда просто - у озера Кислое расположена турбаза, от которой ведет в сторону памятника зимник.

Бараний лоб у Семеновского озера

Этот памятник прекрасен тем, что находится в самом Мурманске. Чтобы добраться до него, нужно доехать до памятника "Защитникам советского Заполярья", а в народе просто "Алеши". Бараньи лбы - это скалы, сглаженные движением ледника. По бороздам на скалах можно понять, куда шел ледник и какой тяжести он был. Благодаря этому ученые определили, что этим скалам 2,5 миллиарда лет. Одного этого знания достаточно, чтобы прийти и благоговейно потрогать холодные камни. Он пережил три оледенения — лихвинское, днепровское и валдайское и уже существовал в период динозавров, хотя, на Кольском полуострове они не водились.

Этот памятник прекрасен тем, что находится в самом Мурманске. Фото: Правительство Мурманской области

Мы надеемся, что эти истории станут захватывающей частью вашего посещения Заполярья и составят самые яркие впечатления от путешествия!

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