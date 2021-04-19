В Мурманской области проходит опрос о способе оплаты за тепло в течение года

Возможно, с нового отопительного сезона или с нового года северяне начнут получать совершенно иные квитанции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Корректировки за тепло – больная история Мурманской области уже на протяжении долгого времени. Начнем с того, согласно закону об энергосбережении во всех домах должен быть общедомовой прибор учета тепла. Но после того, как в 2018 году в Кировске вставляли корректировки по 40 000 на одну квартиру, и 2019, и 2020 не выявил существенных проблем в отоплении домов, кроме полотенцесушителей и открытого контура, в том городе от общедомовых приборов учета отказались все управляющие компании. Вопрос с корректировками для них снят.

Первое время после приезда в область, Андрей Чибис на всех собраниях с жителями области, в каждом городе проводил политпросвет – почему мы платим каждый месяц одну сумму, а потом нам делают корректировки. И уже тогда люди говорили о том, что лучше платить по факту, чем сталкиваться со сложностями расчетов.

Судите сами. Чтобы платить каждый месяц одну и ту же сумму, поставщик тепла раз в год делает расчет среднего потребления тепла по прошлому году. Если зима была теплая, то средний будет маленький, если холодная - то большой. А потом по итогам года они сравнивают все заплаченные деньги с фактом потребления и либо возвращают деньги, либо просят доплатить, как это было в Кировске. А кому-то возвращают до 15 тысяч рублей уже не первый год.

- Жителям 112 мурманских домов возвращено 26,4 миллиона рублей. В то же время в 40 домах фактическое потребление тепла оказалось больше того объема, за который производилось начисление платы в течение прошлого года. Доначисление составило 8,3 миллиона рублей, - рассказало редакции "КП" ТГК-1.

Фактическое потребление приведет к тому, что кто-то в течение года будет платить зимой огромные суммы денег, поставщики тепла не будут рассчитывать средний за год и не будет скандалов с корректировками. Однако, от огромных сумм за тепло это не спасет – те самые корректировки останутся в наших счетах, но в виде фактического ежемесячного потребления. Зато никто не ограничит поставщиков тепла размером корректировки не выше 150 рублей на квадратный метр и убытков по этой причине у них уже не будет.

Напомним, на портале «Наш Север» такое голосование уже началось. Большинство людей высказалось за оплату по фактическому потреблению. Если так произойдет, то с нового отопительного сезона или с нового года мы можем начать получать совершенно иные квитанции. Другой вопрос – обрадуют ли они нас.

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