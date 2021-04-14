Кировск попрощался с корректировками за отопление

В 2021 году за 2020 год в Апатитах «Апатитская ТЭЦ» вернула жителям 174 домов 18,9 миллиона рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Громкое дело корректировок за отопление в 2018 году за 2017 года, когда квартирам в Кировске выставляли до 40000 рублей, закончилось. Не помогли ни энергоэффективные технологии, ни еженедельный осмотр подвалов и чердаков администрацией города. Напомним: тогда во всем обвинили открытый контур отопления и полотенцесушители, которые накручивали летом общедомовой прибор учета.

В 2019 году корректировки для Кировска были отменены по решению правительства Мурманской области, а в 2020 году губернатор Андрей Чибис обозначил, что корректировки не должны превышать 150 рублей за квадратный метр. Но Кировску теперь это совсем не страшно.

- В Кировске с 2020 года управляющие компании в большинстве домов прекратили эксплуатацию коллективных приборов учета тепла. Корректировка по итогам 2020 года рассчитана только по двум адресам — ул. Ленинградская, 8 и Парковая, 1, - сообщает паблик в соцсетях АО «ТГК-1».

Однако шлейф от истории остался – все огромные корректировки, выставленные в 2018 году за 2017 год, были успешно взысканы АО ТГК-1, какие доводы в суде бы не приводились. Поэтому отказ от общедомовых приборов учета – это крайняя мера, которая свидетельствует о том, что ситуацию с отоплением в целом так и не разрешили.

При этом в Апатитах от общедомовых приборов отказываться не собираются. В 2021 году за 2020 год в Апатитах «Апатитская ТЭЦ» вернула жителям 174 домов 18,9 миллиона рублей. Доначисления получили всего 86 домов в общей сумме 7,6 миллиона рублей.

Список домов АО «ТГК-1» предлагает посмотреть по этому адресу.

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