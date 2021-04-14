В Мурманске квитанции за тепло скоро появятся в почтовых ящиках

В этом году губернатор Андрей Чибис ограничил размер корректировок за тепло не выше 150 рублей за квадратный метр. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выбранная правительством Мурманской области несколько лет назад система равномерных ежемесячных расчетов за тепло каждую весну приводит к вопросам корректировок. Вся сумма, заплаченная потребителем за прошлый год, корректируется по фактическим показаниям общедомового прибора учета. Кому-то в плюс, кому-то в минус. А еще рассчитывается новое среднемесячное потребление, которое ляжет в основу расчетов в 2021 году.

В этом году губернатор Андрей Чибис ограничил размер корректировок за тепло не выше 150 рублей за квадратный метр. В связи с этим в Мурманске выпуск квитанций задержался. Но АО "ТГК-1" обещает уже в ближайшие дни разнести их по почтовым ящикам.

- В квитанциях жителей Мурманской области за отопление за март отражены как текущий платеж, так и размер корректировки. Это касается только тех домов, где установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии. Корректировка рассчитана по итогам работы приборов учета в 2020 году., - сообщает паблик АО "ТГК-1" в соцсетях.

Список домов по Мурманску и размер корректировки на квадратный метр можно увидеть по этой ссылке. Если вы не нашли своего дома, то вариантов три: или дом не обслуживается АО "ТГК-1", а попадает в зону МЭС (преимущественно Ленинский район), либо у вас не установлен прибор учета и вам корректировок не ждать или же ваша управляющая компания самостоятельно рассчитает корректировки. Такие случаи тоже встречаются.

- Жителям 112 мурманских домов возвращено 26,4 миллиона рублей. В то же время в 40 домах фактическое потребление тепла оказалось больше того объема, за который производилось начисление платы в течение прошлого года. Доначисление составило 8,3 миллиона рублей.

Напомним: губернатор поднял вопрос о переходе на фактический расчет за тепло с целью избежать ежегодного ажиотажа с корректировками.

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