2019-07-02T14:16:08+03:00
Общество

Андрей Чибис проведет четыре встречи с жителями Мурманска

Увидеть мероприятия также можно будет в прямом эфире
Мария ПАШЕНКОВА
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Андрей Чибис проведет четыре встречи с жителями Мурманска, первая состоится 2 июля. Фото: правительство Мурманской областиАндрей Чибис проведет четыре встречи с жителями Мурманска, первая состоится 2 июля. Фото: правительство Мурманской области
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Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис занял свой пост в марте, но уже успел поездить по Кольском полуострову. Умба, Кандалакша, Териберка, Кировск, Апатиты, - неполный список мест, где он побывал.

В свои поездки он старается вписать не только деловые встречи, но и общение с простыми жителями.

Состоятся они и в областном центре.

- Встреч с жителями Мурманска будет четыре - в каждом районе, так как город большой и на одну встречу, пожалуй, пришлось бы бронировать стадион, - сообщил Андрей Чибис.

2 июля он приедет в детскую школу искусств на улице Торцева, 14, 3-его - в гимназию №10 на улице Баумана, 11, 4-го - в детскую театральную школу на проспекте Ленина, 16, 5-го - в ДК Судоремонтник в Росляково. Все встречи пройдут в 19.00. На них могут прийти все желающие. Также показывать их будут в прямом эфире на страницах врио губернатора в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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