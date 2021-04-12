Оранжевый Мурманск в объективе фотохудожника Виталия Новикова

Когда Мурманск предстает для нас оранжевым посреди полярной ночи - это серьезный повод удивиться. Фото: Виталий Новиков

Преобладающие цвета в Мурманске - серый и синий. Поэтому для нас особенно радостно, когда город раскрашивается в зеленые цвета летом и оранжево-красные осенью. Но когда Мурманск предстает для нас оранжевым посреди полярной ночи - это серьезный повод удивиться.

Именно таким увидел город наш фотохудожник, член Союза фотохудожников России и Русского географического общества Виталий Новиков. И не только столицу Заполярья, но еще и Москву. Впору делать фотовыставку под названием "Оранжевое настроение". Мы поинтересовались у Виталия, неужели этот цвет действительно так разлит в пространстве и что нужно, чтобы получились такие фотографии.

Фото 1. Автор: Виталий Новиков

- В Мурманске от портовых фонарей идет очень яркий цвет, - рассказал редакции "КП"-Мурманск" Виталий Новиков. - В Москве был закат очень красивый, в тот вечер сотни людей снимали его. В Севастополе август - сентябрь всегда такой закат примерно в 20.00. Я только подгадывал, чтобы корабли шли в это время.

Фото 2. Автор: Виталий Новиков

На фотографиях можно увидеть январский Мурманск и порт в первых лучах солнца после полярной ночи, сентябрьский Севастополь и первопрестольную со стороны Крымского моста. Мы специально не подписали фотографии и решили предложить нашим читателям самим догадаться - где какой город.

Фото 3. Автор: Виталий Новиков

- С Севастополем я очень долго экспериментировал, чтобы получился и сюжет, и цветовое обрамление. Меня немного удивила подборка фотографий - разные города и разные времена года, но оранжевый цвет - очень выигрышное решение. Когда видишь серый порт, обшарпанные здания - это не интересно глазу, а оранжевый скрадывает все эти огрехи и создает очень яркое и позитивное настроение - рассказывает Виталий Новиков.

Фото 4. Автор: Виталий Новиков

Оказывается, для того, чтобы получился хороший портрет города, этот город надо знать со всех сторон - все его лучшие обзорные точки, освещение в разное время года. Не все знают, что летом Мурманск удобнее снимать ночью с со стороны Абрам-Мыса. У каждого свои хитрости, не зря Виталий со своими фотографиями занимает первые места на всероссийских и зарубежных конкурсах.

Фото 5. Виталий Новиков

Фото 6. Автор: Виталий Новиков

Ну что, догадались, где какой город? Итак, на фотографии №1 - Севастополь с фрегатом "Херсонес", на фото №2 - Мурманск в январе, на фото №3 - Москва, №4, 5 - Мурманск в январе, №6 - Мурманск летом в полярный день.

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