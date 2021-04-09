Памятник "Два капитана" доставили из Санкт-Петербурга в Полярный

Скульптуру установят на площади Двух капитанов. Фото: пресс-служба конкурса "Культурный след"

Памятник героям романа Вениамина Каверина «Два капитана» привезли из Санкт-Петербурга в Полярный. Арт-объект планируют торжественно открыть в двадцатых числах апреля.

- Фигуры отливали на территории Невского завода. Памятник изготовили из полимерного материала с покрытием под бронзу. Полиэфирные смолы смогли заменить тяжелый металл. Культурному объекту будут не страшны снег, дождь и порывистый ветер, он не подвергнется коррозии. Технология его изготовления похожа на классическую, которая принята в монументальном искусстве. Арт объект получился внушительным, его высота почти 2,5 метра, а вес около 300 килограмм, - сообщили в пресс-службе всероссийского конкурса "Культурный след".

Идею памятника любви, верности, долгу, мужеству, дружбе и вере в победу прислала на конкурс «Культурный след» жительница Полярного Юлия Говера. Героев романа, Катю и Саню, создавали петербургские скульпторы Ольга Легарева и Максим Лопачугин.

Скульптуру установят на площади Двух капитанов. Сейчас рабочие монтируют постамент, на котором планируют нанести девиз героев книги: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Возле памятника будут проводить торжественные мероприятия, «Каверинские чтения» и встречи выпускников.

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