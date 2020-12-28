В Полярном планируется установить памятник героям романа Вениамина Каверина «Два капитана», проект которого победил во всероссийском конкурсе «Культурный след». Созданием новой достопримечательности занялись питерские скульпторы Ольга Легарева и Максим Лапачугин.Для начала они создали графический рисунок, затем изготовили несколько эскизов из пластилина. И уже после появилась глиняная модель, которую в итоге увеличили в пять раз. Размер композиции будет внушительным - одна из фигур размером больше двух метров.Для точной передачи эмоций героев скульпторы несколько раз пересматривали экранизации и перечитывали роман в процессе работы. Ольга Легарева отвечает за фигуру Кати Татариновой, а Максим Лапачугин трудится над образом Саши.- Меня проект привлек романтикой, ведь это время молодости наших бабушек и дедушек. «Бороться и искать, найти и не сдаваться» - фраза из книги Каверина стала девизом той молодежи. Хотелось передать этот настрой в скульптуре. Катя - тонкая, звонкая, как струна. А Саша - как скала, он нерушимый, он защита, он надежен, он стабилен, - поделился мыслями член союза художников Максим Лапачугин.Когда работа будет закончена, к делу приступят формировщики. Они снимут форму с глиняной скульптуры и сделают из нее памятник. Сейчас решается вопрос материала – использовать только бронзу или искусственный камень с бронзовым покрытием. Напомним: ранее создательница проекта памятника была недовольна предложенным эскизом. Скульптуру планировалось сделать на основе работ выпускников Суриковского института Евгения Тетерина и Гранта Гаребяна.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Семьям моряков с «Онеги» надо оказать помощь». Судно с портом приписки Мурманск затонуло у Новой Земли, пропали 17 членов экипажа (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru