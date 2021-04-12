В Центральной городской библиотеке стартовал патриотический марафон "Люблю все родное"

Участие во всех мероприятиях бесплатное.

3 апреля в Центральной городской библиотеке Мурманска стартовал патриотический марафон "Люблю все родное". Жителей областного центра приглашают принять участие в мероприятиях и убедиться, что интересно может быть там, где мы есть, и самое удивительное находится рядом с нами!

- Давайте вместе обсудим, что мы любим в нашей стране: русские блины, фильмы Гайдая, спортивные команды, уголки родной природы, - призывают сотрудники городской библиотеки.

На этой неделе северян ждет Виртуальный тур «Без загранпаспорта» в информационном интеллект-центре филиале № 25 (улица Капитана Маклакова, 45). Все желающие смогут узнать об особенностях туризма в Мурманской области, необычных маршрутах и неожиданных достопримечательностях. Мероприятие состоится 13 апреля в 14.00.

А 16 апреля с 10.00 до 18.00 пройдет День информации «Раскрась мир в свои цвета» в информационном интеллект-центре филиале № 24 (улица Шабалина, 59). Его темой станет самое яркое спортивное событие последних лет - Чемпионат мира по футболу в России.

Участие во всех мероприятиях бесплатное. За новостями можно следить на официальном сайте библиотеки - murmanlib.ru.

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