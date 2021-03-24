«С северным характером»: В Ловозере прошли гонки на оленьих упряжках

Гости уехали из Ловозера с массой приятных впечатлений. Фото: Игорь Громов

20 и 21 марта в Ловозере прошли зрелищные соревнования в рамках 86-го Праздника Севера и традиционного Дня оленевода.

Главным событием стали яркие гонки на оленьих упряжках среди профессиональных оленеводов, а гости праздника смогли не только поболеть за участников, но и посоревноваться в национальных видах спорта - метании аркана на хорей и стрельбе из арбалета. Каждый мог почувствовать себя ловким охотником! Также все желающие покатались на упряжках, запряженных хаски, и стали болельщиками турнира по хоккею с мячом.

- В стрельбе из арбалета состязались 59 участников, в метании аркана на хорей – 38 человек, в национальной борьбе – 5 мужчин в весовой категории 65 - 75 килограммов, - рассказали в министерстве спорта Мурманской области.

На площадке перед сценой работала ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства коренных народов Севера «Город мастеров». А подкрепиться на празднике можно было в палатках с горячим питанием. Не обошлось также без выступлений фольклорных коллективов, которые зарядили северян хорошим настроением.

В гонках на оленьих упряжках мужчины и женщины соревновались отдельно. Рогатых участников заранее натренировали и украсили.

Самый главный вопрос: кто же стал победителем соревнований?

- В гонках на оленьих упряжках на 1600 и 3200 метров, а также в буксировке лыжника за оленем «золото» завоевал Андрей Сарванов. Кроме того, он стал абсолютным чемпионом 86-го Праздника Севера по национальным видам спорта по итогам двух соревновательных дней. Среди женщин-оленеводов лучшее время показала Людмила Тюрикова, - отметили в региональном правительстве.

СПРАВКА «КП»

Впервые Праздник Севера состоялся 30 марта 1934 года, и первоначально проводились соревнования только среди лыжников. Три года спустя, в 1937 году, в список состязаний были включены гонки на оленьих упряжках.

Традиция проведения Праздника Севера не была прервана даже в годы Великой Отечественной войны, когда многие оленеводы, призванные в оленно-транспортные батальоны, направлялись для прохождения службы на Карельский фронт. Кроме того, в годы войны к гонкам на оленьих упряжках были добавлены соревнования по перевозке грузов на оленях, а в 1945 году – буксировка лыжника оленями.

Организаторы мероприятия - администрация Ловозерского района, МБУК «Ловозерский районный национальный культурный центр», при поддержке ГОБУ «Центр народов Севера».

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