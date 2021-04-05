Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 5 апреля 2021 года

В Мурманской области продолжает действовать ряд ковидных ограничений. Фото: Мария ЛЕНЦ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 5 апреля 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 49341 заболевший COVID-19, 47075 человек выздоровели и 1094 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе уже заболели 24339 человек, 32 новых случая было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2400 заразившихся.

За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 66 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+9, всего 4541), Кандалакшском районе (+1, всего 3426), Мончегорске (+3, всего 3325), Оленегорске (+4, всего 2500), Кольском районе (+7, всего 1892), Ковдорском районе (+1, всего 827), Печенгском районе (+1, всего 2687), Ловозерском районе (+3, всего 743), Кировске (+1, всего 686), Апатитах (+1, всего 1470), Кировске (+1, всего 686).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 24339 случаев

Североморск - 4541 случай

Кандалакшский район – 3426 случаев

Мончегорск – 3325 случаев

Печенгский район - 2687 случаев

Белокаменка - 2400 случаев

Оленегорск – 2500 случаев

Кольский район - 1892 случая

Апатиты – 1470 случаев

Ковдорский район - 827 случаев

Ловозерский район - 743 случая

Кировск – 686 случаев

Терский район – 353 случая

ЗАТО Видяево - 116 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 24339

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. Театры и кинотеатры возобновили работу, но с ограничениями.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 353

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 3426

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 1470 и 686 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 1892 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

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