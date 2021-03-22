Причины схода лавины в Хибинах 22 марта 2021 года

В Хибинах сейчас высокая степень лавинной опасности - 3 класс из 5. Фото: Антон ЗАБИРОВ

22 марта 2021 года с горы Маннепахк в Хибинах сошла лавина, снежный пласт обрушился на необорудованную тропу, на которой находилась зарегистрированная туристическая группа из-з Санкт-Петербурга. Всего 16 человек, в том числе 13 детей.

Снегом накрыло 12-летнюю девочку. Спасатели смогли достать ее из-под завала живой, но реанимационные действия не помогли - юная туристка умерла. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранителям предстоит разобраться, правомерно ли группа оказалась на этом необорудованном участке, шла ли по заявленному в МЧС маршруту или отклонилась от него. Опытные спортсмены, которые часто бывают в Хибинах, говорят, что весной сюда надо идти с оглядкой.

- В горах сейчас высокая лавинная опасность - 3 класс из 5, поэтому любой проход через ущелья грозит сходом лавины. Маршрут от Маннепакха к Чоргорру не проходит через ущелья, но в любом случае, надо быть очень осторожным. Сейчас даже в маленьких ущельях висят козырьки. Вчера в Криптограммовом ущелье убедились в очередной раз, - рассказал "КП" Илья Балымов, опытный спортсмен и эксперт по Хибинах.

К середине марта в Мурманской области выпало более 100% от месячной нормы осадков, а в феврале - почти 300%. После снегопадов ударили морозы, которые уплотнили наст, а сейчас начался переход через ноль в сторону потепления. Все это приводит к тому, что лавина может сойти даже от громкого звука.

- Весной лавины - частое явление. Начинаются и мокрые лавины, когда идет тяжелая масса. Поэтому находиться на "диких участках" очень опасно, - пояснил "КП" сотрудник противолавинной службы Борис Вахмистров.

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