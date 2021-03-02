Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 2 марта 2021 года: вакцинацию от ковида прошли более 21 тысячи северян

За весь период в регион поступило 31 212 доз вакцины.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 2 марта 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 46846 заболевших COVID-19, 44221 человек выздоровел и 946 умерли.
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе уже заболели 23082 человека, 57 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2382 заразившихся (+2).
За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 84 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Кандалакшском районе (+6, всего 3277), Печенгском районе (+3 всего 2598), Мончегорске (+6, всего 3122), Оленегорске (+6, всего 2349), Кольском районе (+4, всего 1761).
Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat
Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:
Мурманск – 23082 случая
Североморск - 4312 случаев
Кандалакшский район – 3277 случаев
Мончегорск – 3122 случая
Печенгский район - 2598 случаев
Белокаменка - 2382 случая
Оленегорск – 2349 случаев
Кольский район - 1761 случай
Апатиты – 1391 случай
Ковдорский район - 758 случаев
Ловозерский район - 671 случай
Кировск – 652 случая
Терский район – 344 случая
ЗАТО Видяево - 110 случаев
Полярный – 21 случай
Снежногорск – 6 случаев
Полярные Зори – 6 случаев
ЗАТО Заозерск – 3 случая
Гаджиево - 1 случай
Коронавирус в Мурманске
Всего зараженных: 23082
Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области
Музеи: работают
Изоляция для приезжих: нет
Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. Театры и кинотеатры возобновили работу, но с ограничениями.
Коронавирус в Терском районе
Всего зараженных: 344
Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица
Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.
Коронавирус в Кандалакшском районе
Всего зараженных: 3277
Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.
Коронавирус в Апатитах и Кировске
Всего зараженных: 1391 и 652 соответственно
Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.
Коронавирус в Териберке
Всего зараженных: 1761 (Кольский район в целом)
Гостиницы: работают
Музеи: открыты
Изоляция для приезжих: нет
Вакцинация продолжается
Как сообщает оперштаб, вакцинацию против COVID-19 прошли уже более 21 тысячи жителей Мурманской области. В настоящее время 25 прививочных бригад работают в 19 муниципалитетах.
За весь период в регион поступило 31 212 доз вакцины. Привито 21 727 человек. В любой из прививочных пунктов можно записаться через сайт «Госуслуги» и региональный портал записи.
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