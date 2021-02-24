В Мурманской области сняли часть ковидных ограничений

В Заполярья идет устойчивая тенденция к сокращению численности заболевших. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что с 24 февраля в регионе снимается часть ковидных ограничений. Это стало возможно благодаря тому, что идет устойчивая тенденция к сокращению численности заболевших. Ежедневный прирост инфицированных - менее 100 человек в день.

- С 24 февраля вновь работают детские центры и детские комнаты. Для всех обязательно термометрия. Также будет организована дезинфекция воздуха в помещениях, - подчеркнул глава региона.

Кроме того, на праздники и торжества в ресторанах и кафе теперь можно собираться до 25 человек.

Солярии, бани, сауны, купели и бассейны могут работать круглосуточно. Загрузка бассейнов увеличивается до 75%.

- Посмотрим, как будут развиваться события на этой неделе. Возможно, скоро родителям разрешат присутствовать на детских утренниках, - отметил Андрей Чибис.

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