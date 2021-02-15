Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: близким разрешили навещать подопечных интернатов

Противоэпидемические меры все же нужно будет соблюдать. Фото: правительство МО

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области стала налаживаться. Каждый день выявляется уже не по 200-250 заболевших, а около 140. В связи с этим власти региона решили снять еще одно коронавирусное ограничение. Хорошие новости сообщил на оперативном совещании 15 февраля губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Мы снимаем ограничения на посещение близких, находящихся в стационарных учреждениях, подведомственных региональному министерству труда и соцразвития. Стабильная ситуация по ковиду позволяет нам это делать, - отметил глава региона.

Однако противоэпидемические меры безопасности все равно соблюдать необходимо. Навещать подопечных интернатов можно в маске, учитывая временной интервал между посещениями.

Напомним: 17 февраля в Териберке откроется новая амбулатория. В медучреждении будет работать пять человек.

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