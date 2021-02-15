Министр здравоохранения Мурманской области: "3400 заболевших коронавирусом находятся на самоизоляции"

Ситуация с коронавирусом стабилизируется. Фото: правительство МО

В Мурманской области потихоньку стабилизируется ситуация с коронавирусом. Об этом на оперативном совещании15 февраля сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

Благодаря тому, что выявляется меньше инфицированных, удается сворачивать все больше ковидных коек: 94 койки свернуты, а осталось 1230.

- 64700 человек получили бесплатные противовирусные препараты на амбулаторном этапе. Также работает СМС-информирование. Проходит меньше суток от времени поступления биоматериала в лабораторию до получения ответа северянами, - рассказал Дмитрий Панычев.

В регионе сейчас работает 23 прививочных пункта, в медучреждения есть 8700 курсовых доз вакцины. Прививку от COVID-19 получили уже 14200 северян. Жители Заполярья активно записываются на вакцинацию через "Госуслуги".

При этом на обсервации находятся 1000 человек, 3400 - на самоизоляции.

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