Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 14 февраля 2021 года: переболевшие ковидом медработники получат компенсацию за лечение в санаториях

Медработники, переболевшие коронавирусом, смогут бесплатно отдохнуть в санатории. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 14 февраля 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 45084 заболевших COVID-19, 42893 человека выздоровели и 880 умерли.

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 22270 человек, 60 новых случаев были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2372 заразившихся.

За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 145 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+15, всего 4197), Кандалакшском районе (+15, всего 3076), Печенгском районе (+13, всего 2451), Мончегорске (+17, всего 2941), Кольском районе (+5, всего 1662), Оленегорске (+10, всего 2252), Ковдорском районе (+3, всего 741), Кировске (+1, всего 642).

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 22270 случаев

Североморск - 4197 случаев

Кандалакшский район – 3076 случаев

Мончегорск – 2941 случай

Печенгский район - 2451 случай

Белокаменка - 2372 случая

Оленегорск – 2252 случая

Кольский район - 1662 случая

Апатиты – 1360 случая

Ковдорский район - 741 случай

Ловозерский район - 661 случай

Кировск – 642 случая

Терский район – 318 случаев

ЗАТО Видяево - 105 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 22270

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. Театры и кинотеатры возобновили работу, но с ограничениями.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 318

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.

Коронавирус в Кандалакшском районе

Всего зараженных: 3076

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Как и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.

Коронавирус в Апатитах и Кировске

Всего зараженных: 1360 и 642 соответственно

Гостиницы: работают (по согласованию с администрацией)

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Самоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.

Коронавирус в Териберке

Всего зараженных: 1662 (Кольский район в целом)

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Поправить здоровье

Минздрав региона рассказал об условиях компенсации путевок медработникам, перенесшим CoVID-19

Правительство Мурманской области приняло постановление о компенсации стоимости путевок на санаторно-курортное лечение сотрудникам региональных учреждений здравоохранения, которые перенесли коронавирус, заразившись им на работе. Ввести такую меру поддержки предложил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он же поручил правительству подготовить соответствующие нормативно-правовые акты. Согласно документу, медикам компенсируют санаторно-курортное лечение в России суммой до 50 тысяч рублей. Для получения компенсации работнику нужно обратиться к работодателю и предоставить пакет документов (полный перечень в постановлении).

Компенсация путевок будет осуществляться однократно в 2021 или в 2022 году.

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