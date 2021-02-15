17 февраля в Териберке откроется новая амбулатория

Новое медучреждение было решено построить в прошлом году. Фото: правительство МО

Оперативное совещание губернатор Мурманской области Андрей Чибис начал с хороших новостей в сфере медицины. Так, уже на этой неделе в Териберке откроют новую амбулаторию. Медучреждение начнет принимать пациентов 17 февраля.

- Ее решили построить в 2020 году и все было сделано вовремя. В амбулатории будет работать пять человек, в том числе врач и фельдшер. До Мурманска тяжелобольных пациентов будет доставлять машина скорой помощи, - отметил глава заполярного региона.

По словам губернатора, новое медучреждение придется очень кстати как местным жителям, так и туристам, которые часто путешествуют в поморское село.

Напомним: в Мурманской области продолжается рост числа заболевших ОРВИ. В медучреждения стали чаще обращаться северяне всех возрастов.

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