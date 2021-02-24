Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 24 февраля 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 46322 заболевших COVID-19, 44257 человек выздоровели и 925 умерли.Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 22802 человека, 40 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2374 заразившихся.За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 96 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+8, всего 4295), Кандалакшском районе (+13, всего 3221), Печенгском районе (+8, всего 2558), Мончегорске (+11, всего 3072), Кольском районе (+5, всего 1733), Оленегорске (+6, всего 2327), Терском районе (+5, всего 338).Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:Мурманск – 22802 случаяСевероморск - 4295 случаевКандалакшский район – 3221 случайМончегорск – 3072 случаяПеченгский район - 2558 случаевБелокаменка - 2374 случаяОленегорск – 2327 случаевКольский район - 1733 случаяАпатиты – 1384 случаяКовдорский район - 755 случаевЛовозерский район - 670 случаевКировск – 650 случаевТерский район – 338 случаевЗАТО Видяево - 107 случаевПолярный – 21 случайСнежногорск – 6 случаевПолярные Зори – 6 случаевЗАТО Заозерск – 3 случаяГаджиево - 1 случайКоронавирус в МурманскеВсего зараженных: 22802Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: работаютИзоляция для приезжих: нетМурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. Театры и кинотеатры возобновили работу, но с ограничениями.Коронавирус в Терском районеВсего зараженных: 338Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетЗакрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и ПялицаВъезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.Коронавирус в Кандалакшском районеВсего зараженных: 3221Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетКак и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.Коронавирус в Апатитах и КировскеВсего зараженных: 1384 и 650 соответственноГостиницы: работают (по согласованию с администрацией)Музеи: открытыИзоляция для приезжих: нетСамоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.Коронавирус в ТериберкеВсего зараженных: 1733 (Кольский район в целом)Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетЛидерство по вакцинацииЖители Мурманской области чаще многих других записываются на вакцинацию от COVID-19 через портал «Госуслуги».С 18 по 21 февраля северяне активно записывались на прививку с помощью электронных сервисов. По данным Минздрава России, наш регион - в пятерке лидеров по количеству желающих пройти вакцинацию. На данный момент в Мурманской области привито от коронавирусной инфекции более 18 900 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Мурманской области. Последние новости на 20 февраля 2021 года: в регионе сформирован запас антиковидной плазмы. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 20 февраля 2021 года (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru