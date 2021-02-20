Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 20 февраля 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 45901 заболевший COVID-19, 43678 человек выздоровели и 909 умерли.Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 22625 человек, 52 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2372 заразившихся.За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 121 жителю Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+10, всего 4264), Кандалакшском районе (+16, всего 3170), Печенгском районе (+14, всего 2513), Мончегорске (+9, всего 3022), Кольском районе (+6, всего 1712), Оленегорске (+5, всего 2302), Ковдорском районе (+2, всего 753), Апатитах (+3, всего 1377), Терском районе (+2, всего 330) и ЗАТО Видяево (+2, всего 107).Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:Мурманск – 22625 случаевСевероморск - 4264 случаяКандалакшский район – 3170 случаевМончегорск – 3022 случаяПеченгский район - 2513 случаевБелокаменка - 2372 случаяОленегорск – 2302 случаяКольский район - 1712 случаевАпатиты – 1377 случаевКовдорский район - 753 случаяЛовозерский район - 668 случаевКировск – 650 случаевТерский район – 330 случаевЗАТО Видяево - 107 случаевПолярный – 21 случайСнежногорск – 6 случаевПолярные Зори – 6 случаевЗАТО Заозерск – 3 случаяГаджиево - 1 случайКоронавирус в МурманскеВсего зараженных: 22625Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: работаютИзоляция для приезжих: нетМурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. Театры и кинотеатры возобновили работу, но с ограничениями.Коронавирус в Терском районеВсего зараженных: 330Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетЗакрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и ПялицаВъезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.Коронавирус в Кандалакшском районеВсего зараженных: 3170Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетКак и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.Коронавирус в Апатитах и КировскеВсего зараженных: 1377 и 650 соответственноГостиницы: работают (по согласованию с администрацией)Музеи: открытыИзоляция для приезжих: нетСамоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.Коронавирус в ТериберкеВсего зараженных: 1712 (Кольский район в целом)Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетАнтиковидная плазмаС 27 января 2021 года ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови» производит антиковидную плазму, которая используется для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.В регионе сформирован запас патогенинактивированной антиковидной плазмы, который можно будет увеличить по потребности лечебных учреждений. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, который переболел коронавирусной инфекцией и может подтвердить это официальным медицинским документом.Потенциальным донорам проводят исследование на содержание антител к SARS-COV2, что позволяет спрогнозировать эффективность плазмы конкретного донора. Принять окончательное решение о допуске потенциального донора к донации крови и ее компонентов может только врач-трансфузиолог.Желающим сдать кровь для лечения больных ковидом, необходимо записаться по телефону: (8152) 25-02-61 в рабочие дни с 13.00 до 17.00.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСитуация с коронавирусом в Мурманской области: близким разрешили навещать подопечных интернатов. О снятии ограничения сообщил губернатор региона Андрей Чибис (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru