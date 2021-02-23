Коронавирус Covid-19 23 февраля 2021 1:00

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 23 февраля 2021 года: в регионе выздоровели больше 44 тысяч человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 23 февраля 2021 года