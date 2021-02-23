Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 23 февраля 2021 года: в регионе выздоровели больше 44 тысяч человек

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 23 февраля 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 46226 заболевших COVID-19, 44090 человек выздоровели и 922 умерли.Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 22762 человека, 43 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2374 заразившихся.За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 98 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+6, всего 4287), Кандалакшском районе (+7, всего 3208), Печенгском районе (+9, всего 2550), Мончегорске (+14, всего 3061), Кольском районе (+2, всего 1730), Апатитах (+4, всего 1384), Оленегорске (+10, всего 2321), Ковдорском районе (+1, всего 755), Терском районе (+2, всего 333).Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:Мурманск – 22762 случаяСевероморск - 4287 случаевКандалакшский район – 3208 случаевМончегорск – 3061 случайПеченгский район - 2550 случаевБелокаменка - 2374 случаяОленегорск – 2321 случайКольский район - 1730 случаевАпатиты – 1384 случаяКовдорский район - 755 случаевЛовозерский район - 670 случаевКировск – 650 случаевТерский район – 333 случаяЗАТО Видяево - 107 случаевПолярный – 21 случайСнежногорск – 6 случаевПолярные Зори – 6 случаевЗАТО Заозерск – 3 случаяГаджиево - 1 случайКоронавирус в МурманскеВсего зараженных: 22762Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: работаютИзоляция для приезжих: нетМурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. Театры и кинотеатры возобновили работу, но с ограничениями.Коронавирус в Терском районеВсего зараженных: 333Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетЗакрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и ПялицаВъезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.Коронавирус в Кандалакшском районеВсего зараженных: 3208Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетКак и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.Коронавирус в Апатитах и КировскеВсего зараженных: 1384 и 650 соответственноГостиницы: работают (по согласованию с администрацией)Музеи: открытыИзоляция для приезжих: нетСамоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.Коронавирус в ТериберкеВсего зараженных: 1730 (Кольский район в целом)Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетВыздоровевшие северянеВ Мурманской области число человек, победивших коронавирус, уже больше 44 тысяч. А именно поправились 44090 северян и гостей Заполярья. 1214 пациентов еще находятся на лечении.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Мурманской области. Последние новости на 20 февраля 2021 года: в регионе сформирован запас антиковидной плазмы. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 20 февраля 2021 года (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru