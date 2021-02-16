Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 16 февраля 2021 года: 64 тысячи пациентов получили бесплатные противовирусные препараты

Медицинскую помощь пациентам с COVID-19 продолжают оказывать 17 патронажных бригад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 16 февраля 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 45371 заболевший COVID-19, 43107 человек выздоровели и 886 умерли.

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 22394 человека, 61 новый случай был выявлен за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2372 заразившихся.

За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 144 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+9, всего 4218), Кандалакшском районе (+15, всего 3110), Печенгском районе (+6, всего 2470), Мончегорске (+17, всего 2976), Кольском районе (+9, всего 1673), Оленегорске (+11, всего 2270), Ковдорском районе (+2, всего 747), Апатитах (+6, всего 1370), Ловозерском районе (+3, всего 664), Терском районе (+5, всего 324).

Статистика по коронавирусу в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 22394 случая

Североморск - 4218 случаев

Кандалакшский район – 3110 случаев

Мончегорск – 2976 случаев

Печенгский район - 2470 случаев

Белокаменка - 2372 случая

Оленегорск – 2270 случаев

Кольский район - 1673 случая

Апатиты – 1370 случаев

Ковдорский район - 747 случаев