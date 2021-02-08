Мурманская область вошла в число регионов, где жители доверяют вакцинации от коронавируса

Другие социологи такими же методами оценили уровень тревожности в 2020 году. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Социологи в своих исследованиях часто ориентируются на социальные сети. Современные алгоритмы позволяют анализировать даже комментарии в разных пабликах, группируя их по заданным критериям.

Например, для исследования отношения жителей России к вакцинации от COVID-19 в каждом из миллиона комментариев выделили его осмысленную часть и сгруппировали в категории.

- Так, публикации, вроде такой: "Ага, да я скорее дома умру чем буду доверять российской вакцине" попали в категорию "Не доверяют качеству российской вакцины", а все положительные комментарии с призывом к действию приравнивались к желанию вакцинироваться, - сообщается на сайте tazeros.com, где было опубликовано исследование.

Анализ показал, что в крупных городах основная причина пройти вакцинацию - возможность путешествовать; больше всего чипирования боятся в Иркутске, Хабаровске и Архангельске. Мурманская область оказалась в числе регионов, где большинств жителей собирается сделать вакцину, но также у нас есть большое количество скептиков, которые сомневаются в ее качестве и примерно столько же рассчитывают на вакцину из Китая.

Другие социологи такими же методами оценили уровень тревожности в 2020 году. Оказывается, жители Мурманской области в прошлом году больше всего боялись заражения коронавирусом и карантинных мер в связи с COVID-19. Также их волновал страх нехватки медпомощи на фоне коронавируса. Меньше всего переживали за чтобы-то ни было Чеченская республика, Северная Осетия-Алания и Сахалинская область.

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