«Падающий» дом в Мурманске простоит 150 лет

Изначально дом на проспекте Кольский, 42 хотели сносить. Фото: "Северпост"

В свое время «падающий» дом на проспекте Кольский, 42 в Мурманске был на слуху. Шутка ли, своя «пезанская башня», только в ней еще и люди жили. Информация по дому была противоречивой. Сначала из него расселили всех жильцов и собирались сносить, потом передумали и решили укреплять. Несколько лет про здание писали не так часто, а недавно в новостное поле ворвалась информация, что наша заполярная «пезанская башня» снова в строю, и внутри появилась гостиница. «Комсомолка» узнала у АО «Север» (бывшее МУП «Мурманнедвижимость»), зачем было реанимировать умирающего больного.

Дом построили в 1977 году. После 31 года эксплуатации выяснилось, что талые воды с горы напротив подтапливают фундамент, и здание начинает падать. Выяснилось, что дом «скатывался со скалы». Как нам рассказали старожилы, часть дома была построена на скале, а часть - на земляном покрове. Вот этот земляной покров-то и стал оседать. В советские годы под один из «едущих» углов дома было закачено почти 400 кубометров бетона. К нулевым годам дом стал не столько съезжать со скалы, сколько подкручиваться вокруг укрепленного угла.

В 2009 году выселили всех жильцов – у кого-то квартиры выкупили, кому-то предоставили другое жилье. Всего город потратил на эту процедуру 170 миллионов рублей. Хотя, по данным источника редакции «КП», который работал в то время в комиссии, что занималась расселением дома, денег на выкуп квартир было затрачено гораздо больше. Во-первых, выкупали их по рыночной стоимости с учетом внутренней отделки, во-вторых, пока люди не приобрели новое жилье, им компенсировали расходы на аренду жилых помещений, даже в Москве и Санкт-Петербурге.

Более того, один из жителей на девятом этаже дома от выселения и продажи квартиры отказывался даже после вынесенного судебного решения. Он подключился через шахту лифта к электричеству, и в бутылях носил домой воду. Позиция его была непоколебима – дом не аварийный, жить можно, свою квартиру он покидать не собирался.

Денег на то, чтобы освободить дом, по этим оценкам, было потрачено около 500 миллионов рублей. Они были оттянуты из бюджета города, из-за чего пострадали остальные области – ЖКХ, дороги, школы.

До 2014 года дом собирались сносить, ведь эксперты считали, что привести его в нужное вертикальное положение нельзя. Однако экспертная комиссия в какой-то момент признала, что его все-таки можно реконструировать, и ООО «Служба комплектации чистых помещений» укрепила несущие конструкции за 66 миллионов рублей. При этом сам дом оценивался всего в 54 миллиона.

Так выглядит "падающий" дом после реконструкции. Фото: "Форос недвижимость"

По данным АО «Север», работы по капитальному ремонту дома завершились в феврале 2020 года. В период их проведения и после за заданием выполнялся геофизический и мониторинг по статистическим и динамическим нагрузкам.

- До начала работ по капительному ремонту дома были произведены работы по капитальному ремонту несущих конструкций здания: железобетонная плита, армированная металлическими балками, подведена под существующий ростверк; по периметру железобетонной плиты усилено основание безинъекционными сваями; наружные стены усилены железобетонной «рубашкой», от подвала до четвертого этажа монолитным, армированным бетонным слоем, - сообщили редакции «КП» в АО «Север».

В июле 2020 года уполномоченной организацией проведено обследование здания на предмет устойчивости, технического состояния несущих конструкций и пригодности для эксплуатации в качестве жилого помещения. По результатам положительного заключения экспертизы в октябре 2020 года дом переведен в статус «жилого». Эксперты уверены, что дом сможет простоять почти 150 лет.

На 1-3 этажах теперь расположены нежилые помещения, которые и переданы в аренду для организации гостиницы на 23 человека. Все остальные этажи занимают жилые квартиры. Их всего 60, и в настоящий момент из их числа продали уже 11, остальные ждут покупателя. Видимо, жителям Мурманска, расселяемым из аварийного жилья, в новом доме пожить не придется.

Кстати, стоимость квартир в этом доме не маленькая. После реконструкции в доме появились «однушки» по минимальной цене 2,7 миллиона рублей, а максимальная цена - 3,14 миллиона за квартиру в 41 кв.м. Стоимость зависит от этажа, освещения, площади. Средняя цена «двушки» - 3,65 миллиона, «трешки» - 4,43 миллиона рублей.

Квартиры, по данным риэлторов, выполнены «под ключ», в доме установлены новые лифты, сантехника, видеонаблюдение. Вот только историю дома потенциальным покупателям не рассказывают.

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