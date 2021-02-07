В Мурманске в «падающем доме» на Кольском проспекте открыли гостиницу

Гостиницу можно снять как целиком, так и частично. Фото: www.avito.ru/murmansk

В «падающем доме» на проспекте Кольский, 42 в Мурманске новоселье. После долгих лет разбирательств, что делать со зданием, которое стало опасно крениться, пришли к решению.

В 2009 году оттуда выселили всех жильцов – у кого-то квартиры выкупили, кому-то предоставили другое жилье. Всего город потратил на эту процедуру 170 миллионов рублей. До 2014 года дом собирались сносить, эксперты считали, что привести его в нужное вертикальное положение нельзя. Однако экспертная комиссия в какой-то момент признала, что его все-таки можно реконструировать, и ООО «Служба комплектации чистых помещений» укрепила несущие конструкции за 66 миллионов рублей. При этом сам дом оценивался всего в 54 миллиона.

После укрепления конструкций в доме начался капитальный ремонт за 124 миллиона, и в августе 2019 года прозвучала информация, что туда после окончания ремонта будут переселять людей из аварийного жилфонда.

- Для подстраховки в случае недостаточного количества жилья на вторичном рынке в сентябре планирует завершить ремонт девятиэтажного дома №42 по проспекту Кольскому, а это 70 жилых помещений, - сообщил тогда «КП» глава администрации Мурманска Евгений Никора.

Квартиры выставили на продажу через компанию риэлтора, при этом в администрации города поясняли, что дом на праве собственности принадлежит городской компании АО «Север». Денежные средства, полученные от продажи квартир, будут направлены на финансирование текущей деятельности собственника.

Сейчас в доме с необычной судьбой открыли гостиницу. Объявление о сдаче в аренду комнат на 23 человека составлено на русском и турецком языках. Гостиницу можно снять как целиком, так и частично, общая площадь ее составляет 800 квадратных метров.

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