2019-08-05T12:22:00+03:00
Общество

Мурманчан из аварийного жилья расселят в новый дом и «падающую» девятиэтажку

А в Умбе не могут выкупить квартиры из-за нерадивого подрядчика
Елена ЧУМАКОВА
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Совсем скоро мурманчане получат ключи от своих новых квартир.Совсем скоро мурманчане получат ключи от своих новых квартир.Фото: Абылай САРАЛАЕВ
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- В этом году запланировано переселить 600 человек из 280 жилых помещений. На эти цели предусмотрено 514 миллионов рублей, из которых 483 – средства Фонда ЖКХ, - отмечает вице-губернатор Мурманской области Евгений Никора.

Впереди области всей

Передовиком по выполнению этой программы стала Кандалакша, где с 25 собственниками аварийных квартир заключены соглашения о выплате выкупной стоимости жилья, в одном из восьми помещений уже закончен ремонт. В остальных работы будут завершены к 31 августа. Итого останется расселить еще 25 квартир.

- В Мурманске необходимо расселить 321 человека из 138 аварийных помещений. Для них уже состоялась закупка 34 квартир в новом доме №12 по проспекту Кольскому. Кроме того, также выкуплено шесть помещений на вторичном рынке. Еще 60 квартир будут приобретены в августе. Также для подстраховки в случае недостаточного количества жилья на вторичном рынке в сентябре планирует завершить ремонт девятиэтажного дома №42 по проспекту Кольскому, а это 70 жилых помещений, - отметил Евгений Викторович.

Да, да, того самого, из которого десять лет назад людей в принудительном порядке выселяли в маневренный фонд.

Проверить всех!

Правда, не во всех семи муниципалитетах, участвующих в программе, все идет гладко. Например, в Терском районе рискуют провалить в этом году национальный проект. Администрация планировала выкупить 30 квартир в новом доме, но аукцион не состоялся.

- При проверке документов выяснилось, что нет заключения государственной экспертизы проекта здания. Мы планируем выкупить часть квартир на вторичном рынке, - объясняет глава администрации Терского района Наталия Самойленко, а потом признается: - Но их немного, «вторички» как таковой у нас нет.

В правительстве региона надеются выкрутиться из скользкой ситуации, предложив умбчанам жилье в других районах области. Вот только согласятся ли те сниматься с насиженных мест ради того, чтобы чиновники не получили по шапке?!

К слову, власти Зеленоборского воюют с тем же подрядчиком. Застройщик не готов отдавать квартиры муниципалитету в новых домах на улице Мира без дополнительных финансовых вливаний.

Разумеется, такое «легкое» отношение к реализации национального проекта не могло удовлетворить врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Он поручил разобраться в каждой ситуации, а комитету по государственному и финансовому контролю Мурманской области проверить полученную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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