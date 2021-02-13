Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 13 февраля 2021 года: В регион поступила очередная партия вакцины от CoVID-19

В Мурманскую область привезли новую партию вакцины от коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 13 февраля 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 44939 заболевших COVID-19, 42768 человек выздоровели и 875 умерли.

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 22210 человек, 64 новых случая было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2372 заразившихся.

За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 142 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+16, всего 4182), Кандалакшском районе (+15, всего 3061), Печенгском районе (+16, всего 2438), Мончегорске (+15, всего 2924), Кольском районе (+7, всего 1657), Оленегорске (+5, всего 2242), Ковдорском районе (+4, всего 738).

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:

Мурманск – 22210 случаев

Североморск - 4182 случая

Кандалакшский район – 3061 случай

Мончегорск – 2924 случая

Печенгский район - 2438 случаев

Белокаменка - 2372 случая

Оленегорск – 2242 случая

Кольский район - 1657 случаев

Апатиты – 1354 случая

Ковдорский район - 738 случаев

Ловозерский район - 661 случай

Кировск – 641 случай

Терский район – 318 случаев

ЗАТО Видяево - 105 случаев

Полярный – 21 случай

Снежногорск – 6 случаев

Полярные Зори – 6 случаев

ЗАТО Заозерск – 3 случая

Гаджиево - 1 случай

Карта распространения коронавируса в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Коронавирус в Мурманске

Всего зараженных: 22146

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: работают

Изоляция для приезжих: нет

Мурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. Театры и кинотеатры возобновили работу, но с ограничениями.

Коронавирус в Терском районе

Всего зараженных: 318

Гостиницы: работают только для жителей Мурманской области

Музеи: открыты

Изоляция для приезжих: нет

Закрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и Пялица

Въезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-г