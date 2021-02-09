Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 9 февраля 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 44372 заболевших COVID-19, 42002 человека выздоровели и 852 умерли.Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 21973 человека, 63 новых случая были выявлены за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2372 заразившихся.На остальной территории Мурманской области подтверждены 42000 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 143 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+12, всего 4125), Кандалакшском районе (+18, всего 3006), Печенгском районе (+9, всего 2406), Мончегорске (+10, всего 2875), Кольском районе (+8, всего 1627), Оленегорске (+15, всего 2205), Апатитах (+2, всего 1331), Ковдорском районе (+2, всего 723), Ловозерском районе (+1, всего 653), Кировске (+3, всего 631).Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:Мурманск – 21973 случаяСевероморск - 4125 случаевКандалакшский район – 3006 случаевМончегорск – 2875 случаевБелокаменка - 2372 случаяПеченгский район - 2406 случаевОленегорск – 2205 случаевКольский район - 1627 случаевАпатиты – 1331 случайКовдорский район - 723 случаяЛовозерский район - 653 случаяКировск – 631 случайТерский район – 304 случаяЗАТО Видяево - 105 случаевПолярный – 21 случайСнежногорск – 6 случаевПолярные Зори – 6 случаевЗАТО Заозерск – 3 случаяГаджиево - 1 случайКоронавирус в МурманскеВсего зараженных: 21973Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: работаютИзоляция для приезжих: нетМурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. Театры и кинотеатры возобновили работу, но с ограничениями.Коронавирус в Терском районеВсего зараженных: 304Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетЗакрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и ПялицаВъезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.Коронавирус в Кандалакшском районеВсего зараженных: 3006Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетКак и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.Коронавирус в Апатитах и КировскеВсего зараженных: 1331 и 631 соответственноГостиницы: работают (по согласованию с администрацией)Музеи: открытыИзоляция для приезжих: нетСамоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.Коронавирус в ТериберкеВсего зараженных: 1627 (Кольский район в целом)Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетПриехать на отдых в Кировск можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.Новые послабленияС 9 февраля все учреждения ЗАГС Мурманской области начнут проводить брачные церемонии в присутствии друзей и родственников молодых. - Ранее ограничения действовали в отдельных загсах, в том числе и в Мурманске. Граждане обратились к губернатору Мурманской области Андрею Чибису в социальных сетях с просьбой пересмотреть правила. По поручению губернатора мы разобрались в этом вопросе детально. Привлекли муниципалитеты. Коллегиально мы приняли решение снять существовавшие ограничения, - сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко. Конкретное количество гостей определят для каждого загса индивидуально, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципалитета. Обязательно использование масок и социальное дистанцирование. Подробная информация будет представлена на официальных сайтах местных органов власти в ближайшее время.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМурманская область вошла в число регионов, где жители доверяют вакцинации от коронавируса. Социологи выяснили, что северяне очень боятся заразиться коронавирусом и снова оказаться в локдауне (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru