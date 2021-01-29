Последние новости о затонувшем в Баренцевом море судне «Онега» на 29 января 2021 года: следствие столкнулось с трудностями во время расследования уголовного дела

Правительство Мурманской области продолжает тесно работать с родственниками погибших и пострадавших моряков. Фото: Sander696 | www.fleetmon.com

28 декабря 2020 года в Баренцевом море у архипелага Новая Земля затонуло судно "Онега". Двоих членов экипажа - помощника капитана Владислава Буторина и матроса Руслана Катюхина - удалось спасти. Остальных 17 моряков продолжают искать. По предварительным данным, причинами ЧП стали сильный удар волны и обледенение.

Правительство Мурманской области продолжает тесно работать с родственниками погибших и пострадавших моряков.

Так, почти все семьи уже получили выплаты по миллиону рублей из резервного фонда Мурманской области. Только родным одного из моряков из Украины перечислят деньги позже, когда будут собраны все необходимые документы.

- Также родственники рыбаков получили все полагающиеся им выплаты из резервных фондов других регионов и из Пенсионного фонда. С близкими погибших продолжают работать прикрепленные к ним кураторы и психологи. Помимо денежной, семьям экипажа "Онеги" оказывается и иная помощь – в приеме детей на учебу на бюджетной основе в вузы и колледжи, в трудоустройстве и многом другом, - уточнили в правительстве Мурманской области.

Сразу после трагедии стало известно, что власти планируют помогать семьям моряков с кредитами и ипотеками.

- Сейчас идет процедура по банкам, коллеги подтверждают, что готовы ипотечные кредиты погасить. Правительство России нас в этой инициативе поддержало, мы доведем эту работу до конца, будем сопровождать, – уточнил губернатор Андрей Чибис.

Также родные моряков обратились к главе региона с предложением установить памятнику экипажу "Онеги". Инициативу поддержали, заниматься мемориалом будет администрация Мурманска.

Но не только это важно тем, кто потерял 28 декабря своих отцов, мужей, сыновей, братьев, внуков. Родные просят отвезти их на место крушения "Онеги". Они хотят увидеть место, ставшее братской могилой. Предложение услышали в правительстве, но есть сложности - у Новой Земли часто сложные погодные условия.

- В любом случае, выход в море для неподготовленных людей – это большой риск. Это надо четко осознавать. Вывезти в море женщин и детей – уровень риска очень высокий, стихия есть стихия. Какой-то символический выход в море нужно провести, но стоит ли выходить на место трагедии – это большой вопрос, призываю вас об этом серьезно подумать, - пояснил Андрей Владимирович.

Еще одну сложность надо решить следователям. Напомним, что по факту крушения "Онеги" и гибели 17 членов экипажа было возбуждено уголовное дело. Как сообщил заместитель руководителя Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Александр Перепелицын, помочь в расследовании могло бы обследование судна, но оно лежит на глубине почти 130 метров, и поднять его или даже обследовать очень сложно.

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