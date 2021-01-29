В Мурманской области появится памятник погибшим морякам с "Онеги"

По факту крушения ярусолова было возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается. Фото: Sander696 | www.fleetmon.com

Рано утром 28 декабря 2021 года рядом с архипелагом Новая Земля затонуло рыболовецкое судно "Онега". На борту находились 19 членов экипажа, выжили только двое. Поисковая операция на месте крушения "Онеги" завершилась в начале января.

По факту крушения ярусолова было возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается. По предварительной версии, судно затонуло из-за сильного обледенениям. Перевернуть его мог удар волны.

Почти все семьи погибших и пострадавших моряков получили обещанные выплаты, процесс идет только по семье одного из моряков из Украины. Также родственники обратились к губернатору Мурманской области Андрею Чибису с предложением увековечить память экипажа, для которого море стало братской могилой.

- Задачу открытия мемориала взяла на себя администрация Мурманска, место его установки и внешний вид будут обсуждаться с родными погибших, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Напомним: в Мурманске увековечат память жертв авиакатастрофы в Шереметьево 5 мая 2019 года.

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