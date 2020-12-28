28 декабря 2020 года случилось ЧП в акватории Баренцева моря: у архипелага Новая Земля перевернулось и затонуло затонуло рыболовецкое судно «Онега». На борту находились 19 членов экипажа, двух удалось достать из воды, остальных еще ищут.По предварительной информации от МЧС России по Мурманской области, судно затонуло из-за сильного обледенения. Выжившие моряки рассказали, что тащили трал, когда «Онегу» ударила волна (их высота достигает четырех метров). Судно потеряло баланс и перевернулось.Как рассказал «КП» капитан морского порта Мурманск Эдуард Безукладов, «Онега» 9 декабря пришла из Архангельской области в Мурманск, а 13 декабря ушла в Киркенес для получения снабжения. А уже потом ушла на промысел к Новой Земли, в акватории которого затонула. Напомним: по предварительной версии, причиной ЧП стало сильное обледенение судна.- На судне должны быть средства откалывания льда, обычно это лом и молоток, ничего другого пока не придумали. Когда судно леденеет, выходит вся команда и начинает откалывать лед - это единственно верная работающая практика, - сообщил «КП» Эдуард Безукладов. - Еще одна хорошая морская практика - следить за погодой. Когда плохая погода, моряки стараются избежать встреч со штормом, но, честно говоря, от всего не убежишь.«Онега» должна была вернуться в Мурманск в конце января.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Семьям моряков с «Онеги» надо оказать помощь». Судно с портом приписки Мурманск затонуло у Новой Земли, пропали 17 членов экипажа (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru