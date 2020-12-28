28 декабря 2020 года случилось ЧП в акватории Баренцева моря: у архипелага Новая Земля перевернулось и затонуло затонуло рыболовецкое судно \\"Онега\\". На борту находились 19 членов экипажа, двух удалось достать из воды, остальных еще ищут. Сейчас стало известно, кто именно выжил.- В 5.20 по оперативный дежурный флота получил информацию о поступлении автоматического сигнала аварийного буя, который принадлежал рыболовецкому судну \\"Онега\\", находившемуся в Баренцевом море. К месту событий было направлено рыболовецкое судно \\"Войково\\", примерно в 6.20 на борт были подняты двое спасенных моряков из 19 членов команды. К этому моменту уже затонуло, причем затопление произошло стремительно. Выжил третий помощник штурмана и матрос. По их словам, было сильное оледенение и удар волны, что привело к потере устойчивости. В момент удара судно забирало трал с уловом, - сообщил \\"КП\\" пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.На месте находится траулер \\"Войково\\", который назначен координатором на месте. Поисково-спасательную операцию координирует МСПЦ \\"Архангельск\\". К месту событий также направлены еще три рыболовецких судна - \\"Освейское\\", \\"Матиас\\" и \\"Капеллан\\". Район аварии находится траверзе примерно в 40 милях от северной оконечности полуострова Гусиная Земля (остров Новая Земля). По словам Алексея Кравченко, в этом районе не проходят транспортные магистрали, тут находятся только промысловые рыболовецкие суда.Сейчас там дует ветер до 20 метров в секунду, температура воздуха -7. Высота волны от 2 до 4 метров.Как рассказал \\"КП\\" осведомленный источник, в ледяной воде человек живет 15 минут, даже в гидрокюстюме. Спасенные моряки чувствуют себя хорошо, разговаривать могут.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГубернатор Мурманской области Андрей Чибис: «Семьям моряков с «Онеги» надо оказать помощь». Судно с портом приписки Мурманск затонуло у Новой Земли, пропали 17 членов экипажа (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru