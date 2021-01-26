Если четвероногий друг оказался вдруг… В Заполярье будут искать деньги на развитие приютов для животных

Жители Кандалакши часто видят бездомного в окружении стаи собак. Фото: Алина Лазарева.

Жители Мурманской области, скажем без преувеличения, каждый день спасают бездомных животных: кого-то от мороза и голода, кого-то от людей, которые используют братьев меньших как боксерскую грушу. Но есть и обратная сторона медали. В некоторых муниципалитетах региона жители выходят на улицу с опаской, ведь бродячие собаки сбиваются в стаи и могут напасть на человека. И пока одни жалеют не обласканных животных и подкармливают их, другие едут в больницу с ранами от зубов. Решение проблемы ищут каждый год, и этот не стал исключением.

Попробуй убеги

В 2019 году от бродячих собак страдал Полярный (да и сейчас оттуда прилетают жалобы). Тогда было зарегистрировано несколько случаев нападения на людей, в том числе и на 8-летнюю девочку. Проверку начал Следственный комитет, но уголовное дело возбуждать не стали.

В этом году эстафетную палочку подхватила Кандалакша. 13 января в группе «Кандалакша в курсе» местная жительница сообщила, что не в первый раз видит рядом со своим домом на улице Новой мужчину без определенного места жительства, за которым следуют псы.

- Очень жалко бездомных собак и, конечно, бездомных людей, и вот уже не в первый раз этот мужчина ходит со стаей собак у нас. Сегодня собаки накинулись на женщину-дворника, хорошо, что у нее была лопата - отбилась. А если бы эта свора накинулась на ребенка?! Сколько уже покусанных деток! Когда же будут приняты меры, кроме стерилизации животных? – спрашивает северянка.

А вот другой житель Кандалакши, Игорь Краф, на себе прочувствовал зубы членов этой стаи. Мужчина шел с работы по территории депо и повстречал бездомного. Сопровождавшие того псы вцепились Игорю в ногу. Хорошо, что на нем были утепленные штаны, хотя все-таки челюсти животных достали до кожи.

- Сначала они гавкали. Я подумал: ну, деповские. Хотя они с клеймом бегают. Люблю собак, но не агрессивных, у самого была овчарка. Эти агрессивные - их только усыплять, уже чувствуют, что человек не так уж силен, - рассказал Игорь Краф. - Меня вот пару раз тяпнули, и, главное, валят же за штаны. Хорошо, что отошел и к дереву спиной прислонился, чтобы сзади не напали.

Всех не переловишь?

И таких сообщений от тех, кто чудом отбился от стаи, много. Одним удалось остаться невредимыми, другим, например, Денису Шестухину, пришлось садиться на больничный и лечить укусы. Было бы удивительно, если бы на это не поступила реакция от чиновников.

Директор управления городским хозяйством Александр Зеленков сообщил, что в Кандалакше раз в неделю будет происходить отлов собак, а также город ведет переговоры еще с одной компанией, чтобы выезды были чаще. С того момента прошло уже две недели. Стало ли легче?

- В Кандалакше отловили уже 19 бродячих собак, напряжение снято. Но мы все равно собираем от горожан информацию о местонахождении животных, которые представляют угрозу, - сообщил глава Кандалакшского района Михаил Павлов.

Желтая бирка показывает, что собаку стерилизовали и привили от бешенства, а кинолог признал ее не агрессивной. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Но и специалисты, и простые северяне понимают: просто отловить собак – это не решит проблему. С 2020 года в Мурманской области стали использовать новый метод регулирования численности безнадзорных животных. Их стерилизуют, прививают от бешенства, а еще специальная комиссия с участием кинолога проверяет каждую собаку на агрессию. Если специалисты подтверждают, что она не опасна, то ее выпускают туда же, откуда забрали. А вот если четвероногий друг оказывается врагом, то он должен пожизненно находиться в приюте. В прошлом году из 2585 отловленных собак 567 признали агрессивными. А вот 1783 вернулись в места обитания с желтой биркой на ухе. Но это не значит, что они теперь только и делают, что виляют хвостом при виде человека.

- Эти собаки, попадая в стаи, тоже могут стать опасными для человека, - рассказал председатель регионального веткомитета - главный государственный ветеринарный инспектор Мурманской области Алексей Касаткин.

Нужны деньги

Логичный вопрос: что же делать в такой ситуации? Убивать абсолютно всех собак, которые бегают по улицам без хозяина, - считай, взять грех на душу. Зооволонтеры Заполярья спасают даже тех псов, кому люди сломали психику так, что они бросаются на каждого встречного. Но и наблюдать, как по улицам бегают стаи, опасно: взрослый мужчина еще, глядишь, отобьется, а готовы ли мы смотреть на истерзанного ребенка? В комитете по ветеринарии предлагают решать проблему рублем.

- Мы можем увеличить количество собачьих мест в приютах подрядных организаций, занимающихся отловом, в рамках плана «На Севере – жить.2030», также можно развивать грантовую поддержку для некоммерческих организаций, которые руководят приютами для бездомных животных, - поделился идеей Алексей Касаткин.

И она нашла поддержку со стороны регионального правительства.

- Вопрос нешуточный. Спасибо огромное и волонтерам, и НКО, которые работают в этом направлении, они очень внимательно относятся к теме. Я прошу оперативно проработать предложение и передать его в минфин, чтобы мы посмотрели, какие дополнительные ресурсы можно дать, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С начала 2021 года в Мурманской области отловили 104 бездомные собаки, в том числе 45 - в Мурманске, 18 - в Кандалакше, по 9 - в Апатитах и Зеленоборском и по 5 - в Коле, Кировске и Североморске.

Отлов одного пса стоит 7760 рублей, а один день содержания в приюте – 219 рублей. В 2021 году из регионального бюджетов на «собачий вопрос» выделили 56,6 миллиона рублей.

Северяне в прошлом году 41 раз пожаловались на бродячих собак в сам комитет, 69 раз – через портал «Наш Север», 415 раз - через систему «Инцидент-менеджмент».

296 раз о пациентах с укусами сообщили из медицинских учреждений. Для сравнения: в 2019 году – 607 раз

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