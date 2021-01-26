Отлов одной собаки в Мурманской области стоит 7760 рублей

В прошлом году из 2585 отловленных собак 567 признали агрессивными. А вот 1783 вернулись в места обитания с желтой биркой на ухе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В начале января из Кандалакши стали одно за другим поступать сообщения о нападении на местных жителей стаи собак, которая везде следует за бездомных. На месте начала работать подрядная организация, которая отловила уже 18 особей.

Всего с начала 2021 года в Мурманской области отловили 104 безнадзорные собаки, в том числе 45 в Мурманске, 18 в Кандалакше, по 9 в Апатитах и Зеленоборском, и по 5 в Коле, Кировске и Североморске.

- Отлов одного пса стоит 7760 рублей, а один день содержания в приюте – 219 рублей. В 2021 году из регионального бюджета муниципалитетам на урегулирование численности безнадзорных животных выделили 56,6 миллиона рублей, - сообщил председатель регионального веткомитета - главный государственный ветеринарный инспектор Мурманской области Алексей Касаткин.

В прошлом году из 2585 отловленных собак 567 признали агрессивными. А вот 1783 вернулись в места обитания с желтой биркой на ухе.

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