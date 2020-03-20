В Полярном не стали возбуждать уголовное дело по нападению бродячих собак на человека

20 Март 2020 2020-03-20T12:32:15+03:00

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С держащими в страхе Полярный бродячими собаками удалось справиться, и северяне даже несколько подзабыли эту историю. Напомним: в конце ноября на 8-летнюю девочку напала стая животных, а потом и на мальчика, которого пришлось отбивать от разъяренных псов прохожему. Ситуация развивалась стремительно и готова была перерасти в панику, но в нее вовремя вмешалось правительство Мурманской области.

Свою проверку начал и региональный Следственный комитет. Чтобы разобраться в ситуации, его сотрудникам понадобилось три с половиной месяца.

- По результатам процессуальной проверки вынесен отказ в возбуждении уголовного дела, - сообщила «КП» старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Наталья Тростина.

Признаться, привлечь бездомных животных к какой-либо ответственности, предусмотренной законом, – миссия практически не выполнимая.

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ИСТОЧНИК KP.RU