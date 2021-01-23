Наталия Козырева, обратившаяся к президенту с жалобой на Кольскую ЦРБ, хочет идти в суд

Наталия Козырева намерена судиться с работодателем. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

17 декабря в необычном формате прошла пресс-конференция президента: у нее были элементы «Прямой линии». Во время общения Владимира Путина со страной, были озвучены две жалобы из Мурманской области. Житель Алакуртти Юрий Краснянский сообщил, что у них есть проблема со скорой помощью, а еще в поселке работает всего один врач, который «не может отличить геморрой от ангины».

Также волонтер «горячей линии» озвучила сообщение от сотрудницы Кольской ЦРБ Наталии Козыревой, которая трудится санитаркой.

Наталия Козырева обратилась на "Прямую линию" не с жалобой, а с предложением.

- Медики из города Кола в Мурманской области ни разу не получили надбавку за работу с ковидными больными, - прозвучало тогда на всю страну.

Руководство больницы, в региональном минздраве и правительстве Заполярья справедливо возмутились, что быть такого не может – все медработники, работающие с зараженными COVID-19, получают положенные надбавки как за счет федерального бюджета, так и регионального. Но почему же тогда прозвучала жалоба Наталии?

Как она рассказала «КП», на самом деле на «Прямую линию» она обратилась не с жалобой, а с предложением, чтобы ковидные выплаты полагались не только медицинским работникам, но и техническому персоналу, тем же лифтерам. Ведь они тоже работают в «красной зоне», рискуют своим здоровьем – кастелянши, например, убирают постельное белье, на котором лежали больные коронавирусом, но им доплата не положена.

После жалоб северян проверку провел Следком, и в возбуждении уголовных дел было отказано. Хотя, как говорит Наталия Козырева, следователи и другие структуры все еще проверяют Кольскую ЦРБ.

- Нарушения есть, просто пока идет проверка, оглашать их не могут, - говорит наша собеседница. – Я надеюсь, что все решится и справедливость будет восстановлена. Я не могу говорить за всех, но знаю, что кто-то начал получать выплаты, а кто-то нет. Вот буквально вчера ко мне подходили сотрудники, которые жаловались, что денег пока нет. Кастелянши, например, пока не получили доплату.

Сразу после «Прямой линии» минздрав Мурманской области озвучил, что Наталия получает хорошие деньги.

- Мы проверили все расчетные листки, ежемесячно в течение этих семи месяцев он получал в среднем 44 800 рублей как региональные выплаты. Полная зарплата была порядка 73 500 рублей, - сказал тогда министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Он уточнил, что Наталия прошла обучение на санитарку. В ноябре за 1,5 ставки она получила уже почти 77 тысяч рублей как выплаты и 116 тысяч рублей зарплаты. Но сама северянка уверяет, что таких денег не видела.

- Обидно, что меня оболгали. Сказали, что я миллионы получаю. Но моя зарплата за ноябрь была 29 тысяч рублей. Да, были ковидные надбавки, но мне их уже после «Прямой линии» выплатили – 108 тысяч рублей. Были какие-то ошибки в расчетах, поэтому их «потеряли», - говорит Наталия. - В конце декабря меня пригласили на встречу с главным врачом, начальником кадрового отдела, меня спросили, даю ли я согласие на публикацию в сети свои расчетных листков, чтобы все увидели, какая у меня зарплата. Но я кошельком на всю страну трясти не хочу. Я попросила дать мне три дня, чтобы подумать. Я была готова на камеру рассказать, сколько получаю. Но, не дождавшись моего ответа, оперативный штаб сообщил, что я не дала согласие на обработку персональных данных.

Сотрудница Кольской ЦРБ уверена, что в медучреждении есть нарушения. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

После всех этих событий Наталия Козырева намерена идти в суд, чтобы доказать, что озвученные данные по ее зарплате были некорректны. Также она хочет судиться с руководством Кольской ЦРБ.

- График работы бывает разный: сутки через сутки, иногда работаем 1,5 суток, а по факту, как-будто на одну ставку. В январе мне поставили две ставки, а вот в феврале уже стоит 15-16 смен, а ставка одна, а ведь одна ставка – это смен 8-9. Получается, что дома почти не бываешь, а получаешь мало. С моей ситуацией ознакомились уже несколько юристов, сказали, что нарушений много. Я буду добиваться справедливости, - говорит северянка. – Также хочу помочь тем, кто столкнулся с нарушениями, как и я. Хотя советую всем сначала говорить с руководством, потому что это правильно – сначала обсуждать все с ним.

Со слов Наталии, не все сотрудники Кольской ЦРБ добиваются страховых выплат после того, как переболели коронавирусом. Несмотря на то, что они работают в «Красной зоне», считается, что COVID-19 они подхватили не на работе. Есть проблемы и с пенсионными налоговыми отчислениями. Но так как проверка все еще идет, делать выводы преждевременно. Пока работают следователи и другие службы, Наталия собирает документы для суда.

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