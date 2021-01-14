Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 14 января 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 39262 заболевших COVID-19, 35027 человек выздоровели и 704 умерли.Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 19560 человек, 154 новых случая было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2366 заразившихся.На остальной территории Мурманской области подтверждено 36896 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 236 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Кольском районе (+4, всего 1320), Кандалакшском районе (+13, всего 2528), Печенгском районе (+11, всего 1909), Оленегорске (+6, всего 1906), Мончегорске (+13, всего 2572), Североморске (+23, всего 3782), Апатитах (+6, всего 1192), Кировске (+2, всего 568), Ковдорском районе (+1, всего 678), ЗАТО Видяево (+3, всего 93).Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:Мурманск – 19560 случаевСевероморск - 3782 случаяМончегорск – 2572 случаяКандалакшский район – 2528 случаевБелокаменка - 2366 случаевОленегорск – 1906 случаевПеченгский район - 1909 случаевКольский район - 1320 случаевАпатиты – 1192 случаяКовдорский район - 678 случаевКировск – 568 случаевЛовозерский район - 551 случайТерский район – 201 случайЗАТО Видяево - 93 случаяПолярный – 21 случайСнежногорск – 6 случаевПолярные Зори – 6 случаевЗАТО Заозерск – 3 случаяГаджиево - 1 случайКоронавирус в МурманскеВсего зараженных: 19560Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: работаютИзоляция для приезжих: нетМурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные и театры пока закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.Коронавирус в Терском районеВсего зараженных: 201Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетЗакрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и ПялицаВъезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.Коронавирус в Кандалакшском районеВсего зараженных: 2528Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетКак и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.Коронавирус в Апатитах и КировскеВсего зараженных: 1192 и 568 соответственноГостиницы: работают (по согласованию с администрацией)Музеи: открытыИзоляция для приезжих: нетСамоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.Коронавирус в ТериберкеВсего зараженных: 1320 (Кольский район в целом)Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетПриехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.Лекарства естьВ Мурманской области продолжается обеспечение больных бесплатными противовирусными лекарственными препаратами за счет средств регионального бюджета. Их получили более 49 000 пациентов. За счет средств федерального бюджета обеспечены еще 9 327 человек. -Остаток лекарств для стационарных пациентов на утро 11 января достаточный. Поддерживается неснижаемый запас лекарств для стационарных пациентов в пятикратном размере в пересчете на курсовые дозы, - рассказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Северный флот доставили 3,8 тысячи доз вакцины от коронавируса. Препарат привезли бортом военно-транспортной авиации (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru