Очередную партию вакцины от ковида доставили на Северный флот бортом военно-транспортной авиации. Военным передали 3,8 тысяч доз российской вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V»).На Северном флоте продолжается вакцинация экипажей кораблей и судов обеспечения, которые в ближайшее время примут участие в дальних походах. Прививки делают и военнослужащим управления и соединений армейского корпуса Северного флота. Работа ведется в соответствии с утвержденным графиком.В декабре запланировали привить около 3,8 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов. 800 из них уже привиты обоими компонентами вакцины.– Вторым компонентом были привиты экипажи судов обеспечения, а также ряд специалистов материально-технического обеспечения, – сообщили в штабе Северного флота.В первую очередь прививку сделали военным и гражданским медикам, находящимся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, командованию органов военного управления Северного флота, экипажам атомных подводных лодок и надводных кораблей, а также военнослужащим, несущим боевое дежурство.Как отметили представители Северного флота, во время вакцинации случаев осложнений или непереносимости прививки выявлено не было. У некоторых пациентов наблюдалось кратковременное недомогание и повышение температуры тела. Напомним, что первую партию вакцины в 800 доз доставили из Москвы в Североморск 1 декабря.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСитуация с коронавирусом: кинотеатр в Кандалакше возобновил работу. Ранее заведение было закрыто из-за непростой эпидемиологической обстановки (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru