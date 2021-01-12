Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 12 января 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 38789 заболевших COVID-19, 34331 человек выздоровел и 693 умерли.Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 19278 человек, 140 новых случаев было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2365 заразившихся.На остальной территории Мурманской области подтверждено 36424 случая новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 234 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Кольском районе (+8, всего 1301), Кандалакшском районе (+8, всего 2508), Печенгском районе (+39, всего 1862), Оленегорске (+3, всего 1879), Мончегорске (+11, всего 2550), Североморске (+12, всего 3750), Апатитах (+6, всего 1180), Кировске (+3, всего 564), Ловозерском районе (+3, всего 551), Терском районе (+1, всего 201).Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:Мурманск – 19278 случаевСевероморск - 3750 случаевМончегорск – 2550 случаевКандалакшский район – 2508 случаевБелокаменка - 2365 случаевОленегорск – 1879 случаевПеченгский район - 1862 случаяКольский район - 1301 случайАпатиты – 1180 случаевКовдорский район - 674 случаяКировск – 564 случаяЛовозерский район - 551 случайТерский район – 201 случайЗАТО Видяево - 90 случаевПолярный – 21 случайСнежногорск – 6 случаевПолярные Зори – 6 случаевЗАТО Заозерск – 3 случаяГаджиево - 1 случайКоронавирус в МурманскеВсего зараженных: 19278Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: работаютИзоляция для приезжих: нетМурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные и театры пока закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.Коронавирус в Терском районеВсего зараженных: 201Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетЗакрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и ПялицаВъезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.Коронавирус в Кандалакшском районеВсего зараженных: 2508Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетКак и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.Коронавирус в Апатитах и КировскеВсего зараженных: 1180 и 564 соответственноГостиницы: работают (по согласованию с администрацией)Музеи: открытыИзоляция для приезжих: нетСамоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.Коронавирус в ТериберкеВсего зараженных: 1301 (Кольский район в целом)Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетПриехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.Награды нашли героевПервое оперативное совещание в 2021 году в правительстве Мурманской области начали с вручения Благодарностей Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Награды от Валентины Матвиенко северянам передали губернатор Андрей Чибис и сенатор от Мурманской области Татьяна Кусайко. Благодарности за заслуги в развитии здравоохранения, большой вклад в охрану здоровья населения Мурманской области, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусом, объявлены главному врачу Мурманского областного Центра специализированных видов медицинской помощи Аркадию Амозову и главному врачу Кольской центральной районной больницы Борису Гришко. Министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев отмечен благодарностью председателя Совета Федерации за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие системы здравоохранения Мурманской области, реализацию мероприятий по предупреждению и предотвращению распространения COVID-19. Член Совета Федерации от Мурманской области Татьяна Кусайко от себя лично поблагодарила всех медицинских работников Заполярья за самоотверженный ежедневный труд в период пандемии. -Хочу отметить, что ситуация с коронавирусом в регионе стабильная. Сохраняется тенденция снижения числа госпитализированных и инфицированных COVID-19. Надеюсь, так будет и дальше. Согласен с Татьяной Алексеевной, что врученные сегодня Благодарности – прежде всего, оценка труда коллективов и, конечно, руководителей, которые организуют эту работу, – сказал Андрей Чибис.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Северный флот доставили 3,8 тысячи доз вакцины от коронавируса. 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