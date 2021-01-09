Самые свежие данные о коронавирусе в Мурманске и области на 9 января 2021 года. Всего в Мурманской области, по последней информации оперативного штаба при правительстве региона, 38081 заболевший COVID-19, 34033 человека выздоровели и 682 умерли.Мурманск продолжает возглавлять коронавирусный рейтинг Заполярья и не намерен уступать пальму первенства никому. В городе-герое уже заболели 18815 человек, 173 новых случая было выявлено за последние сутки. В Белокаменке, некогда главном очаге коронавируса в регионе, 2365 заразившихся.На остальной территории Мурманской области подтверждено 35 475 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 241 жителю Заполярья. Новые случаи подтвердили в Кольском районе (+9, всего 1278), Кандалакшском районе (+2, всего 2486), Печенгском районе (+25, всего 1771), ЗАТО Видяево (+1, всего 90), Терском районе (+5, всего 200), Ловозерском районе (+9, всего 545), Ковдорском районе (+3, всего 674), Оленегорске (+9, всего 1862), Мончегорске (+5, всего 2520).Вот так расположились города и районы Мурманской области по количеству заболевших:Мурманск – 18815 случаевСевероморск - 3712 случаевМончегорск – 2520 случаевБелокаменка - 2365 случаевКандалакшский район – 2486 случаевОленегорск – 1862 случаяПеченгский район - 1771 случайКольский район - 1278 случаевАпатиты – 1170 случаевКовдорский район - 674 случаевКировск – 557 случаевЛовозерский район - 545 случаевТерский район – 200 случаевЗАТО Видяево - 90 случаевПолярный – 21 случайСнежногорск – 6 случаевПолярные Зори – 6 случаевЗАТО Заозерск – 3 случаяГаджиево - 1 случайКоронавирус в МурманскеВсего зараженных: 18815Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: работаютИзоляция для приезжих: нетМурманск стал крупнейшим ковидным очагом в регионе, опередив Белокаменку. Однако, несмотря на слухи, закрывать въезд и выезд в крупнейшем городе за Полярным кругом власти не собираются. Тем не менее в Мурманске не нужно проходить двухнедельную самоизоляцию и сдавать обязательный тест на коронавирус тем, кто приезжает в город из других регионов. Сейчас с соблюдением правил безопасности работают фитнес-залы, сауны, солярии, парикмахерские. С 19 августа возобновили работу заведения общепита, торговые центры, бассейны, с 1 сентября - МФЦ без предварительной записи; культурно-досуговые организации, кроме тех, что расположены в ТРЦ; детские игровые комнаты, кроме тех, что расположены в ТРЦ; организации по спортивной подготовке; санатории и пансионаты. А вот кальянные и театры пока закрыты. Но с 9 ноября введены новые ограничения.Коронавирус в Терском районеВсего зараженных: 200Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетЗакрыт въезд в села: Чаваньга, Тетрино, Чапома и ПялицаВъезжать и выезжать можно спокойно - дорога открыта с 25 июня, за исключением четырех сел. С соблюдением противоэпидемических правил открылись небольшие турбазы и мини-гостиницы. Лицам старше 65 лет или попадающим в группы риска из-за заболеваний бронировать номера нельзя. Музеи работают. Двухнедельную самоизоляцию соблюдать не нужно, однако отпускникам для отдыха в муниципалитете нужно подать заявление на имя главы администрации Терского района.Коронавирус в Кандалакшском районеВсего зараженных: 2486Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетКак и в Терском районе, работают небольшие гостиницы и турбазы, с соблюдением правил безопасности, а также музеи. Самоизоляцию проходить не нужно. Дорога открыта для въезда и выезда.Коронавирус в Апатитах и КировскеВсего зараженных: 1170 и 557 соответственноГостиницы: работают (по согласованию с администрацией)Музеи: открытыИзоляция для приезжих: нетСамоизоляцию соблюдать не нужно. Коронавирусные очаги в этих городах преодолели. С 22 июня безо всяких проблем можно выезжать из Кировска и Апатитов, однако там сохраняется особый режим на въезд. Открываются непродовольственные магазины, фитнес-залы. Горнолыжные склоны работают только для жителей Мурманской области, въезд в агломерацию закрыт для тех, у кого нет прописки в регионе.Коронавирус в ТериберкеВсего зараженных: 1278 (Кольский район в целом)Гостиницы: работают только для жителей Мурманской областиМузеи: открытыИзоляция для приезжих: нетПриехать на отдых в Териберку можно безо всяких проблем - двухнедельную самоизоляцию или тест на коронавирус проходить не нужно. Въезд открыт - КПП убрали. Музеи и небольшие гостиницы работают.Новая планкаПо данным оперштаба, в регионе зафиксировано уже более 38 тысяч зараженных ковидом.Всего с начала пандемии опасную инфекцию подхватил 38081 человек. Отметку в 37 тысяч инфицированных Мурманская область взяла совсем недавно - 4 января. В последнее время региону требуется всего четыре дня, чтобы набрать очередную тысячу заболевших ковидом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Северный флот доставили 3,8 тысяч доз вакцины от коронавируса. Препарат привезли бортом военно-транспортной авиации (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru